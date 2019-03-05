"Как в фильмах ужасов!" Больница под Киевом загремела в скандал

Под Киевом в городе Борисполь разгорелся скандал из-за условий содержания больных в инфекционном отделении центральной городской больницы.

Пациент Николай Олишевец пожаловался на палату, в которую его на стационарное лечение отправил врач после осмотра. Вход в нее осуществляется через улицу, однако в дверях выломана замочная скважина, поэтому больные не могут их закрыть, сообщил он в группе "Борисполь для всех" в Facebook.

Кроме этого, проход к палате лежит только через туалет, двери в котором тоже не закрываются.

"Унитаз, облупленные стены, грязная вонючая ванна, пустое ведро. Из туалета меня врач вывел в такую же облупленную комнату с армейскими кроватками, на которых валялись желтые обп*сяные покрывала и подушки. Меня завели в этот сарай и сказали, что закроют на несколько дней и никого впускать не будут", – поделился Олишевец.

Двери в палате Скриншот

Вход через туалет Скриншот

Двери в палате Скриншот

Он также рассказал, что его кушетка стояла возле заклеенного скотчем окна, от которого тянул сквозяк.

"Врач ушел, я остался один, в палате наступила тишина и я услышал журчание воды из крана, которая то текла, то капала, как в фильмах ужасов, под скрежет шлепок из коридора. Я стоял и думал: где бы присесть, чтобы не заразиться никакой заразой", – продолжил рассказ пациент.

Скриншот

Скриншот

В комментариях к посту пользователи написали, что им тоже доводилось попадать в эту палату.

"Я на дневном стационаре лежала там, окна не закрываются вообще", – написала Ольга Сиренко.

"Мы лежали в этой палате в январе, и хочу сказать, что вам сильно повезло! Окно девочка-пациент, которая с нами лежала, заклеивала лично сама, причем в несколько слоев скотча. Кровати новые и отличные, по сравнению со вторым этажом. Вообще вам очень повезло в плане бокса", – поделилась Екатерина Дрончак.

"Какой ужас? Это у них ВИП-палата! У нас пружиновая кровать до пола прогибалась. Четыре кровати, и на каждой – мама с ребенком", – пожаловалась одна из комментаторов.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале вокруг одной из больниц Волновахи на Донбассе разгорелся скандал – украинских военнослужащих принимают посреди коридора, поскольку специального места для этого не выделено.

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