Уже убивает людей: в мире забили тревогу из-за опасного китайского вируса

В мире забили тревогу из-за нового китайского вируса, вызывающего респираторные заболевания, который уже вскоре может заразить сотни людей по всему миру.

Ведь количество людей, которые "слегли" из-за таинственной болезни, значительно превышает официальные данные. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что власти Китая подтвердили более 60 случаев заражения. Со своей стороны британские эксперты утверждают, что этот показатель на самом деле близок к 1700.

Опасный китайский вирус убивает людей

Сообщается, что первая вспышка была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань в центральном Китае. Там вирус унес жизни двух человек. На этой неделе два случая заражения обнаружили также в Таиланде и один в Японии.

По словам специалистов, точные данные сейчас получить невозможно, но при этом можно смоделировать вспышку на основе информации о природе вируса, местном населении и авиарейсах. Так, международный аэропорт Уханя обслуживает 19 миллионов пассажиров, из которых 3400 ежедневно путешествуют в другие страны. Поэтому расчеты показали, что больных может быть именно 1700.

Ученые пришли к выводу, что инфекцию вызывает коронавирус. Однако китайские власти уверяют, что пока не было зафиксировано случаев передачи его от человека к человеку. Там в распространении заболевания обвиняют рынок морепродуктов города Ухань. Вирус якобы пересек межвидовой барьер и передался человеку от зараженных животных.

До этого было известно только о шести коронавирусах, которые способны инфицировать человека bbc.com

Однако эпидемиолог, профессор Нил Фергюсон отметил, что к возможности передачи вируса от человека к человеку следовало бы подойти более серьезно.

"Эта ситуация меня беспокоит гораздо больше, чем неделю назад. То, что Ухань "экспортировал" вирус в другие страны, означает, что инфицированных должно быть гораздо больше, чем сообщали", – признался он.

В связи с угрозой массового инфицирования, Сингапур и Гонконг взялись за проверку всех пассажиров, прибывающих из Уханя. Вскоре аналогичные меры ввели в трех крупных аэропортах США Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики распознали новый вид коронавируса, который спровоцировал вспышки пневмонии в одной из провинций Китая. Врачам не удалось обнаружить механизм передачи инфекции от человека к человеку, одновременно предполагается, что вирус распространяется через контакты с животными или потребления сырых морепродуктов.

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