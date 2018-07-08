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Уже снимают с продажи: названы таблетки, которые вызывают рак

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Ученые выяснили, что препараты против гипертонии на основе определенных веществ могут вызывать онкологические заболевания.

Так, исследователи из Дании определили как опасный компонент валсартан, на основе которого и делаются подобные лекарства, сообщает Actualnews.org.

По их мнению, при длительном приеме препарат может вызвать проблемы со здоровьем. Это может быть связано с нарушением процесса очищения при производстве указанного антигипертензивного средства.

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Есть в каждом доме: названы продукты, вызывающие рак

Отмечается, что фармкомпании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, который производили таблетки на основе названного вещества, уже отозвали с аптечного рынка свою продукцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые опасные канцерогены и главные причины рака.

Читайте все новости по теме "Борьба с онкологией" на Обозревателе.

Темы
Борьба с онкологиейонкология
Место
Украина
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