Уже снимают с продажи: названы таблетки, которые вызывают рак

Ученые выяснили, что препараты против гипертонии на основе определенных веществ могут вызывать онкологические заболевания.
Так, исследователи из Дании определили как опасный компонент валсартан, на основе которого и делаются подобные лекарства, сообщает Actualnews.org.
По их мнению, при длительном приеме препарат может вызвать проблемы со здоровьем. Это может быть связано с нарушением процесса очищения при производстве указанного антигипертензивного средства.
Отмечается, что фармкомпании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, который производили таблетки на основе названного вещества, уже отозвали с аптечного рынка свою продукцию.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые опасные канцерогены и главные причины рака.
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