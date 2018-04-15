"Уже готова": во львовской больнице детей осматривала пьяный педиатр

В воскресенье, 16 апреля, во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" педиатр Елена Бабич проводила прием в состоянии алкогольного опьянения.

Состояние врача заметили родители, которые привели своих детей на прием, передает "Форпост".

Возмущенные родители вызвали полицию и написали заявление на врача. Вероятно нетрезвого медика правоохранители забрали на освидетельствование.

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Одна из заявительниц Оксана рассказала, что врач была пьяной с самого утра.

"В 11:00 утра она была уже "готова", хотя сказала, что это ей не мешает осматривать детей. И главное, что она там была не одна такая, потому что, по ее словам, медсестра "выставляла" за рождение внука (-чки), принимала вся смена. Врач, осмотрев дочь, сказала, что она здорова, ничего не назначила, направление на анализы не дала", - рассказала заявительница Оксана.

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Она отметила, что посетила трезвого врача, который направил ребенка на анализы, по которым была диагностирована ранняя стадия ангины. Доктор выписал ребенку лекарства.

"А у сына, она услышала свист в груди, хотя другой врач это не подтвердил, к счастью. Обидно то, что никто из родителей, кто попал к ней на осмотр раньше нас, не отреагировали. Советую им повторно осмотреть детей у врача, кто знает, что она еще пропустила и какие болезни у них понаходила", - сказала она.

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Главный врач львовского "Охматдета" Марьяна Возница подтвердила, что врач находилась на работе пьяной и попросила у пациентов прощения. Она также заявила, что проведет служебное расследование и строго накажет других медработников.

Как сообщал "Обозреватель", детского врача одной из киевских больниц уличили в халатности.