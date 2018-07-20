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Уже через два часа: найдены чудодейственные качества популярной ягоды

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Если употреблять смузи с малиной раз в два дня, можно снизить риск болезни сердца, а значит, и инфаркта, на 15%.

К такому выводу пришли специалисты Королевского колледжа Лондона, пишут "Факты". Проведя исследования, ученые пришли к выводу: эта ягода укрепляет сосуды и нормализует циркуляцию крови.

Некоторые добровольцы употребляли смузи с 200 или 400 граммами замороженной малины. Также была контрольная группа, участникам которой давали другой напиток с полифенолами — растительными антиоксидантами.

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Как показали результаты анализов добровольцев, у тех, кто выпивал смузи с малиной, уже через два часа улучшались показатели эластичности сосудов. Этот эффект сохранялся даже спустя сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о пользе овощей для здоровья.

Место
Украина
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