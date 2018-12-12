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/Новости здоровья

Устойчивая к лекарствам: в Украине забили тревогу из-за эпидемии смертельной инфекции

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В Украине до сих пор не преодолена эпидемия туберкулеза, которая была зафиксирована еще в 1995 году.

Об этом на своей странице в Facebook предупредила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. "Пока в странах с развитыми системами здравоохранения были сосредоточены на раннем выявлении и амбулаторном лечении туберкулеза, в Украине система была сфокусирована на диагностике уже тяжелых форм болезни и изоляции пациентов. Это стало одной из причин распространения устойчивых к лекарствам форм туберкулеза", — пояснила она.

Как известно, 50% населения являются носителями туберкулеза, а вероятность того, что инфекция перейдет из спящего режима в активный в течение жизни составляет 10%. Поэтому регулярная диагностика болезни касается каждого.

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Туберкулез

Туберкулез

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Раннее и своевременное выявление туберкулеза и регулярный прием лекарств позволяет полностью вылечить болезнь даже без госпитализации. Каждый может получить лекарства у своего семейного врача бесплатно, подчеркнула Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в рейтинге заболеваемости туберкулезом, по данным МОЗ, занимает второе место в Европе. Несмотря на то, что с этим недугом у нас борются уже более 20 лет и процент новых заболевших с каждым годом падает, проблема все еще очень острая. По информации ВОЗ, в Украине было зарегистрировано более 27 тысяч случаев заболевания и рецидивов в 2017 году.

Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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