Врач рассказал, как сохранить почки здоровыми

Проблемы с почками могут коснуться не только пожилых или тех, кто ведет нездоровый образ жизни, но и молодых людей и даже подростков.

Медики говорят, что это может быть связано с экологией, а также некоторыми "благами" современности (доступные в любое время сладкие и газированное напитки, привлекательная и "затягивающая" уличная еда, сидячий образ жизни и т.д.).

В любом случае, проблем со здоровьем лучше не допускать. А как это сделать, подсказал MedOboz уролог Александр Костырко.

Простая профилактика поможет избежать серьезных проблем Колобок

Пейте больше чистой воды

Почкам нужна чистая вода (без добавок и газа) – она будет помогать "фильтру" быстрее и легче очищаться от токсинов и продуктов распада в организме.

И не забывайте, что пить воду нужно правильно: около 8-9 стаканов в день, не слишком холодную, чтобы не провоцировать перегрузки организма, и основную часть суточной нормы выпивать до 17 часов, иначе может возникнуть отечность.

Избегайте тесных и открытых нарядов

Это касается и женщин, и мужчин. Дело в том, что слишком тесная одежда плохо влияет на кровообращение, от чего органы, в том числе и почки, недополучают питания, и из-за этого могут начаться нарушения. Наряды же, которые не прикрывают поясницу в холодное время года могут стать причиной переохлаждения, а это даст старт воспалительным процессам.

Употребляйте меньше соли и откажитесь от копченостей

Почки – это основной фильтр организма и лишняя нагрузка постепенно выводит его из строя. К продуктам, которые могут привести к перегрузке и последующим неполадкам, относятся соль и соленья, копчености, а также все жирное и жареное.

А вот что почки действительно "любят", так это морковь, яблоки, тыкву и зелень. Поэтому ешьте их как можно чаще.

Контролируйте белок

Избыток белковых продуктов в рационе заставляет почки работать на износ. Рыба, мясо и субпродукты содержат много пуринов, продукты распада которых накапливаются в крови, а затем оседают в почках в виде кристаллов, "забивая" их.

Поэтому не забывайте, что такие продукты должны занимать всего лишь четверть вашего ежедневного рациона. Все остальное – каши, овощи и фрукты.

Тренируйтесь ежедневно

Чтобы улучшить кровообращение в области поясницы и непосредственно почек, ежедневно выполняйте комплексы физических упражнений, которые включают упражнения с поворотами корпуса. Например, детсадовская "Мельница" или банальные повороты влево-вправо – все это выполняется элементарно, но пользу приносит колоссальную.

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