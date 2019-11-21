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/ Урология

В райбольнице Украины состоялась первая трансплантация почки

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На днях в украинском в городе Ковель (Волынская область) состоялась первая операция по пересадке донорской почки.

По информации Министерства здравоохранения Украины, операция прошла успешно.

"Новый орган получила 34-летняя пациентка с хронической болезнью почек пятой степени. До этого она 6 лет получала сеансы гемодиализа и 3 года находилась в очереди на трансплантацию почки в Запорожье. Донором стал ее муж, отдал свою почку ради спасения жены. Трансплантация от живого донора - это двойная ответственность, ведь забирается орган у абсолютно здорового человека и нельзя допустить, чтобы его здоровье пострадало", - говорят в ведомстве.

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Сейчас супруги чувствуют себя хорошо и уже строят планы на будущее.

Как известно, 19 сентября Ковельское городское территориальное медицинское объединение получило лицензию для проведения трансплантации органов. До сих пор в Украине существовало только пять центров трансплантации, где в 2018 и 2019 годах было осуществлено лишь небольшое количество пересадок почек при необходимости проведения около 3 тысяч подобных операций в год.

Сообщается, что подготовка супругов к операции длилась полгода.

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"Эта трансплантация - результат большой и слаженной работы мультидисциплинарной команды: врачей урологов, анестезиологов, хирургов, трансплант-координатора и юристов. История Ковельской больнице доказывает, что трансплантацию можно делать и в региональных центрах, мощность которых нужно развивать совместно с местными органами власти", - отметили в Минздраве.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Институте Амосова есть несколько бригад, которые готовы проводить одновременно две трансплантации сердца.

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