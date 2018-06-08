Удар ниже пояса: 6 привычек, которые приведут к болезням почек

Многие из нас задумываются о здоровье почек только после того, как они уже начинают беспокоить. И привести к сбоям в их работе могут пищевые пристрастия, привычки и многие другие вещи, которым мало кто придает значения.

MEDOBOZ составил список самых вредных и самых распространенных привычек, которые являются главными провокаторами болезней почек.

Часто принимать обезболивающие

Такие лекарства, как нестероидные противовоспалительные препараты способны облегчить боль, но в то же время причинить вред почкам. Ведь подобные лекарства вынуждают главный фильтр организма активно и надолго включаться в работу.

Потому постарайтесь не принимать обезболивающие без веских причин на то, и уж тем более не превышайте дозировку.

Есть много соли

Большое количество соли в рационе становится причиной повышения кровяного давления. А это, в свою очередь, мощный удар по почкам.

Постарайтесь класть меньше соли в блюда, а лучше – заменять ее травами и специями, которые также "умеют" улучшать вкусовые качества блюд.

Питаться полуфабрикатами

Обработанные продукты – полуфабрикаты - являются источниками большого количества натрия и фосфора. С этими веществами нельзя усердствовать не только людям с нездоровыми почками, но и тем, кто не задавался этим вопросом.

Пить мало воды

Для полноценной работы почек, в организме нужно поддерживать правильный водный баланс. При этом, пить нужно не любую жидкость, а простую воду, без газа или сахара. Потому еще раз пересмотрите свой водный "рацион" - если чистая вода не составляет в нем и 50%, пора вносить корректировки.

Мало спать

Качественный продолжительный сон – важное условие как для вашего общего самочувствия, так и для здоровья почек в частности. Дело в том, что функция почек регулируется циклом сна, который помогает скоординировать их нагрузку в течение следующих суток. При нормальном количестве сна почки работают слажено, а при его недостатке – на износ.

Есть много мяса

Избыток животного белка приводит к скачку уровня кислоты в крови. Это состояние вредно для почек и может спровоцировать ацидоз - процесс, при котором почки не смогут быстро выводить кислоту.

Потому следите, чтобы мясо составляло не более четвертой части вашей порции, а остальные три части – овощи, фрукты и каши.

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