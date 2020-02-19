Убийцы потенции: врач назвал неочевидные причины простатита

Самый страшный кошмар в жизни мужчины – проблемы с потенцией. И чаще всего они возникают из-за простатита, на первые признаки которого, кстати, многие далеко не сразу обращают внимание.

"Cтатистика гласит, что воспаление предстательной железы затрагивает около 35% мужчин в возрасте 30-50 лет, а его возможное осложнение – аденома простаты – встречается у двух из четырех мужчин старше 50 лет. При чем положительной тенденции в снижении частоты заболевания нет", - рассказал MedOboz уролог Александр Костырко.

Простатит - болезнь не только мужчин "за 60" АиФ

По словам врача, толчком для развития простатита, в том числе в молодом возрасте, могут стать совершенно неочевидные факторы. В частности, это вождение авто, сидячая работа, пристрастие к спиртному и другие.

Сидение на холодных поверхностях

Обычно врачи не советуют сидеть на холодном женщинам – мол, так можно заработать цистит или "простудить" почки. Но мужчин эта рекомендация также касается (особенно тех, кто привык подолгу просиживать без специальной амуниции на холоде, например, на зимней рыбалке или в засаде на охоте), поскольку повышает риски развития простатита и нарушения потенции.

Дело в том, что даже при непродолжительном сидении на холодных поверхностях происходит переохлаждение в области придатков. В будущем этом может спровоцировать развитие воспалительного процесса.

Экстремальное закаливание

Речь не об обливании прохладной водой, а о продолжительных процедурах в воде температурой ниже 15 градусов. Тут, как и в предыдущем случае, происходит переохлаждение придатков. При чем сразу негативные процессы не проявятся, но когда начнутся, будут происходить значительно ощутимее и быстрее.

Сидячая работа

При продолжительном непрерывном сидении у мужчин происходит нарушение кровообращения и лимфотока в органах малого таза (потому что в придатках нет крупных кровеносных сосудов). А это чревато развитием застойных процессов и началом простатита.

Поэтому если ваша работа (или досуг – например, компьютерные игры) предполагают длительное сидение (в том числе и в авто), то каждый час уделяйте по 10 минут разминке.

Нарушения пищеварения

Речь о частых запорах, с которыми обязательно нужно обращаться к врачу и решать вопрос. Поскольку под угрозой не только состояние ЖКТ, но и мужское "достоинство". Ведь когда кишечник постоянно сокращается, как это происходит при нормальном пищеварении, происходит такой себе естественный массаж простаты, который препятствует увеличению предстательной железы и развитию воспалений в ней. В случае же запоров этого не происходит.

Кроме того, из-за таких сбоев в кишечнике скапливаются болезнетворные бактерии, которые также могут спровоцировать воспалительный процесс.

Пристрастие к алкоголю

И речь не о запойном пьянстве, а даже о малых дозах спиртного ежедневно или через день. Ведь алкоголь все равно ухудшает состояние крови, чем приводит к нарушению кровообращения, в частности, в придатках, а также приводит к падению уровня тестостерона в организме. В совокупности это в разы ускоряет приближение и развитие болезни.

Продолжительное воздержание

При длительных и частых воздержаниях в предстательной железе накапливается секрет. А в таких условиях формируется прекрасная среда для развития бактерий, провоцирующих воспалительные процессы.

Потому если постоянной половой партнерши у вас нет и не предвидится, ради собственного здоровья не стоит брезговать мастурбацией.

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