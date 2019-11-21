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/ Урология

Сонливость и мигрень: врач назвал необычные признаки нарушений в почках

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Для большинства главными признаками сбоев в работе почек являются боли в пояснице, отечность под глазами и желтый оттенок кожи. И если таких звоночков нет, значит с почками все в порядке.

Уролог Александр Костырко говорит, что это далеко не так, и о неладном могут предупреждать совершенно другие признаки, которые на первый взгляд к почкам не имеют никакого отношения.

MedOboz выяснил, какие необычные симптомы могут предупреждать о сбоях на уровне главного фильтра организма.

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Необычные признаки нарушений в почках

Необычные признаки нарушений в почках

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Упадок сил

Почки при каких-либо сбоях не могут должным образом сорбировать и выводить из организма вредные вещества, попавшие в него с воздухом, пищей или водой. Из-за этого токсины накапливаются, провоцируют отравление, которое и становится причиной постоянной сонливости, упадка сил и быстрой утомляемости.

Головокружение

Из-за все той же интоксикации организма происходит нарушение циркуляции крови. Это приводит к ухудшению кровоснабжения головного мозга, что в результате проявляется снижением давления, головокружением и мышечной слабостью.

Скачки давление

Сбои в почках могут также приводить к повышению артериального давления. Дело в том, что при нормальной работе они продуцируют гормон ренин, который принимает участие в регуляции кровяного давления. При нарушениях же этого гормона вырабатывается меньше, и его недостаток приводит к повышению давления и, соответственно, сильным головным болям.

Пропадает аппетит

Отсутствие ощущения голода может быть связано с началом воспалительных процессов в почках. Опять же, при таком состоянии возникает интоксикация организма, при котором снижается либо вовсе пропадает аппетит, а также начинается стремительная потеря веса.

Лихорадка

Необъяснимый скачок температуры также может говорить о воспалительных процессах на уровне почек. Так, температура может "взлететь" до 38-39 градусов, при этом других симптомов заболевания (кашель, боль в горле и т.д.) не будет.

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Гиперпигментация

Сбои в работе почек могут повлечь за собой нарушения в надпочечниках, что провоцирует изменения в цвете кожи. Так, например, может появиться гиперпигментация, которая связана с избытком в продуцировании меланоцитстимулирующего гормона.

Шелушится кожа

Также при почечных нарушениях кожа может изменить цвет в сторону бледной, даже синюшной. Такое явление связано со спазмом мелких кровеносных сосудов. Помимо бледности в таком случае часто возникают шелушения и появляется необъяснимый зуд.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие продукты помогут защитить почки.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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