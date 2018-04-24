Прорыв в медицине: врачи впервые сделали пересадку пениса с мошонкой

В американской в больнице Джонса Хопкинса в Балтиморе впервые в мире была проведена успешная операция по пересадке пениса и мошонки.

Операция шла 14 часов, ею руководили два хирурга-уролога и еще девять пластических хирургов, передает The New York Times. Отмечается, что органы для трансплантации были взяты у мертвого донора.

Сам пациент на захотел оглашать своего имени, но известно, что он потерял ноги и половые органы в Афганистане, подорвавшись на самодельной бомбе.

"Из-за этой травмы я не могу найти себе пару. Я долго ощущал себя неполноценным, навеки одиноким. Долгое время я даже не считал себя мужчиной", — рассказал он.

Операция завершилась успешно, однако пациент находится под пристальным наблюдением докторов. Они надеются, что уже через несколько месяцев пациент сможет снова мочиться стоя, а еще немного позже восстановится и его сексуальная функция. Но при этом американец не сможет иметь собственных детей.

Ранее "МедОбоз" рассказывал про мальчика, родившегося с двумя пенисами.