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/Урология

Подросток засунул себе в пенис 29 шариков и лег под нож

1.2тЧитать материал на украинском

В северо-западном Китае 13-летний подросток по имени Ли засунул в свой пенис 29 магнитных шариков и три месяца страдал от боли перед операцией.

Его историю и фото опубликовал британский таблоид The Sun.

Отмечается, что мальчик игрался с магнитными шариками, выстроив их в ряд, после чего попробовал засунуть их себе в мочевой канал. Почувствовав дискомфорт, он попробовал вытащить их, но ряд разорвался и часть шариков попала в мочевой пузырь, образовав плотный кластер.

Подросток засунул себе в пенис 29 шариков и лег под нож

Ребенок постеснялся рассказать об инциденте родителям, из-за чего еще 12 недель, три месяца, ходил с дикой болью, пока родители не заметили, что он хромает и не выяснили все.

Подросток засунул себе в пенис 29 шариков и лег под нож

Мальчика доставили в больницу, где уролог сделал рентген и решил оперировать, - на данный момент все шарики уже извлекли, и ребенок выздоравливает дома, его жизни ничего не угрожает.

Подросток засунул себе в пенис 29 шариков и лег под нож

"Дети в период полового созревания интересуются своим телом. Им нужно правильное руководство и образование от родителей", - говорит уролог.

Подросток засунул себе в пенис 29 шариков и лег под нож
Подросток засунул себе в пенис 29 шариков и лег под нож

Напомним, ранее женщина решилась на простую процедуру по подтяжке век, не подозревая, какими катастрофическими последствиями для нее это обернется.

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