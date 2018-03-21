О воде, камнях и почках: Супрун дала украинцам новые рекомендации

Последнее время министр здравоохранения Ульяна Супрун не перестает удивлять количеством наставляющих постов своем Facebook.

На этот раз на странице чиновника появилась запись-рекомендация о том, как сохранить здоровье почек.

"Если вас беспокоит боль в пояснице, не мешкайте с визитом к врачу. Она может сигнализировать о начале мочекаменной болезни, то есть, об образовании камней", - пишет Супрун.

Это состояние, которое возникает на фоне нарушения обмена веществ в организме, в частности, мочевой кислоты, кальция и фосфора, или из-за инфекции в мочевыводящих путях.

Министр решила позаботиться о здоровье украинцев и дала несколько советов о том, как предотвратить это тяжелое заболевание.

1. Занимайтесь спортом, ведь нагрузки помогают нормализовать вес и артериальное давление, улучшить кровообращение в почках и тем самым снизить риск хронических заболеваний.

2. Урежьте соль и сахар в рационе. Вместо них ешьте больше овощей и фруктов, ведь сбалансированное питание и поддержание веса в норме - это одно из основных условий сохранения правильного обмена веществ.

3. Пейте много воды. Она нужна для полноценной работы почек. Суточная норма для каждого индивидуальна: все зависит от уровня физической нагрузки, климата, общего состояния здоровья. По словам Супрун, в среднем взрослому человеку с весом 70-75 кг нужно 2,8-3 литра жидкости (включая все жидкие блюда, напитки и т.п.) в сутки. При этом важно ориентироваться на чувство жажды.

4. Бросайте курить. Эта пагубная привычка является одной из причин уменьшения кровотока в области почек, а это сказывается на их полноценной работе.

5. Регулярно посещайте врача. Не стоит забывать о ежегодных профилактических осмотрах. Ведь именно во время обследования можно выявить заболевание на начальной стадии и "безболезненно" провести лечение.

6. Меряйте давление. Контроль давления нужен для выявления гипертонии. Известно, что высокое артериальное давление является одной из наиболее частых причин развития почечных патологий.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, какие привычки "ломают" почки.