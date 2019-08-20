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/ Урология

Новая техника удаления камней в почках

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Новая техника для удаления почечных камней использует лазер, введенный в почку через уретру. Лазер разрушает мягкие внешние слои камня, прежде чем подействовать на жесткий центр. Существующие методы требуют двух или трех сеансов с интервалом в несколько недель, прежде чем крупные камни полностью исчезнут.

Эксперты считают, что метод, который может превратить камень диаметром 5 см в пыль за одну процедуру, может спасти тысячи пациентов от повторных посещений больницы. Об этом сообщает Daily Mail.

Технология была успешно использована для лечения около 80 пациентов в Университетской клинике Саутгемптона (Великобритания).

Почечные камни возникают, когда из отходов образуются кристаллы, которые накапливаются в почках и образуют камни побольше. Это может произойти из-за обезвоживания, как побочный эффект некоторых лекарств или из-за заболеваний, таких как воспалительные заболевания кишечника или проблемы с щитовидной железой. Мелкие камни в почках обычно выходят из тела незамеченными, но более крупные могут причинять сильную боль, когда они проходят по мочеточнику, который соединяет почки с мочевым пузырем.

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Новая техника использует лазерный луч для разрушения почечных камней

Новая техника использует лазерный луч для разрушения почечных камней

dailymail.co.uk

Именно то, как используется лазер, делает лечение таким эффективным. Во-первых, быстрые импульсы низкой энергии удаляют более мягкие внешние слои камня. Тогда мощные импульсы разрушают более твердое ядро. Эти мелкие частицы уже могут быть удалены из почек.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Urolithiasis, этот метод избавил 93% пациентов от камней за один сеанс лечения. Во время процедуры, которая может занять до часа, пациенты сначала подвергаются общему наркозу. Как и при стандартной лазерной терапии, через уретру вводится очень тонкая, длинная телескопическая камера. Затем она перемещается в мочевой пузырь и в почку через мочеточник, чтобы хирург мог видеть камни. После этого гибкое лазерное волокно вводится таким же образом в почку, где и проходит процесс разрушения. В конце процедуры в мочеточнике остается стент (крошечная проволочная трубка), чтобы расширить его диаметр и помочь оставшимся обломкам покинуть тело. Стент удаляется через несколько недель, а пациенты обычно могут быть выписаны в тот же день.

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Тема
Здоровье
Место
Англия
Тег
болезнь
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