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/ Урология

Не сидение на холодном: врач рассказал о необычных причинах цистита

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Боль в пояснице, рези и затрудненность при мочеиспускании – все это признаки цистита, самой "популярной" болезни холодного времени года.

Как гласит статистика, от него страдают приблизительно 35% женщин и около 15% мужчин. При чем, причина его появления далеко не в "сидении на холодном" и случайном "оголении спины" на холоде.

"Цистит – это воспаление мочевого пузыря, которое возникает в результате попадания в него источников инфекции (бактерий или вирусов). Это состояние может развиваться как само по себе, так и стать осложнением другие заболеваний", - объяснил MedOboz уролог Александр Костырко.

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Цистит могут спровоцировать лекарства и алкоголь

Цистит могут спровоцировать лекарства и алкоголь

Cosmo

И это, как отмечает врач, если речь идет об инфекционном цистите. Но бывает и неинфекционные его формы, к которым может привести длительный прием каких-либо медикаментов, например, обезболивающих препаратов, злоупотребление алкоголем и даже любовь к острой пище.

"Все эти факторы провоцируют раздражение стенок мочевого пузыря, от чего и развивается воспаление. Позже, когда проникает инфекция, заболевание обостряется", - отметил врач.

"Если же вернуться к инфекционной форме болезни, - продолжил уролог, то попадание в мочевик источников заражения может происходить из совершенно отдаленных от мочеполовой системы органов. Так, например, инфекция может "опуститься" с крово- или лимфотоком, если у вас имеется отит, кариес, бронхит и прочие заболевания, особенно если вы не вовремя обратили на них внимание и не занялись лечением".

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Поэтому эксперт настаивает, что при появлении признаков цистита важно обратиться к урологу, сдать назначенные анализы и только по их результатам начинать лечение, а не бежать в ближайшую аптеку за лекарством "которое помогло при цистите соседке или подружке". Иначе болезнь может принять более тяжелую форму, которую лечить дольше, сложнее и дороже, либо вовсе перерасти в хроническое заболевание и не давать вам покоя на протяжение всей жизни.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как избавиться от болей при цистите.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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