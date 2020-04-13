Медикаментозное лечение эректильной дисфункции

Одной из тяжелейших физических и психологических проблем у мужчины является эректильная дисфункция. Патология не представляет угрозы для жизни, однако она может повлиять на нее с разрушительной силой.

Европейская ассоциация урологов предлагает понимать под понятием сексуальной дисфункции "невозможность достигать и удерживать эрекцию". Нарушение негативно отражается на качестве жизни, что проявляется ухудшением психологического климата в семье, снижением самооценки, угнетенным состоянием.

Дисфункция в большинстве случаев не возникает изолировано, а является спутником таких патологий, как повышенное артериальное давление, гиперлипидемия, сахарный диабет и др. Кроме того, она обычно связана с изменениями в нижних мочевыводящих путях. Большое значение имеют отношения с партнершей, поскольку часто к органическим нарушениям добавляются психогенные.

Предпочтительным вариантом является ранее обращение к терапевту. После сбора анамнеза, включающего лабораторные анализы, он определит наиболее оптимальное лечение.

При появлении первичных признаков обычно мужчины прибегают к приему стимулирующих средств – женьшень, гидрохлорид йохимбина, лимапрост, L-аргинин и др. Эти пищевые добавки и растительные средства отвечают многим стандартам идеальной терапии – простоте, безболезненности, неинвазивности, хорошей переносимости, но не имеют доказанной эффективности. Действие от их применения сравнимо с эффективностью плацебо у больных с органической формой эректильной дисфункции.

Терапевты и урологи при лечении нарушений половой функции без серьезных сопутствующих патологий чаще всего отдают предпочтение ингибиторам фосфодиэстеразы 5-го типа. Эффективность терапии определяется степенью твердости эрекции, подавляющее большинство мужчин считают, что это свойство важнее продолжительности действия лекарства.

Ингибиторы PDE-5 можно купить в аптеке и без рецепта, что упрощает лечение. В семье нередки случаи, когда препарат приобретает именно жена. Такой подход решает множество психологических проблем, в результате разряжается обстановка, мужчина перестает себя чувствовать уязвимым, проходит ощущение тревоги и страха перед новым половым контактом.

Если нет конкретных назначений врача, чаще всего выбор среди ингибиторов PDE-5 осуществляется на основе личных предпочтений. Сегодня все более широкое применение получает новое поколение ингибиторов, к их числу относится Аваналав

(действующее вещество – аванафил).

В зависимости от характера течения патологии, можно выбрать оптимальный способ применения. Некоторым мужчинам достаточно нескольких разовых приемов лекарства, в результате чего их эректильная функция возвращается. Важным преимуществом Аваналава является возможность вступать в половой контакт уже через 20-30 минут после приема дозы.

Иногда психологически тяжело планировать разовое применение препарата, поскольку это является исключающим для спонтанных отношений фактором. Для таких мужчин наиболее предпочтительным будет применение не по требованию, а систематическое. Обычно эффективность терапии проявляется на 2-3 день лечения. Также этот способ выбирают при частой сексуальной активности, при этом препарат принимают в сниженной дозе. Для усиления эффективности лечения важно пересмотреть диету, также рекомендована ежедневная физическая активность, которая способствует синтезу тестостерона.

Независимо от выбранного способа приема, ингибиторы ФДЭ-5 большинством мужчин переносятся хорошо. Увеличение кровотока в кавернозных телах полового члена происходит мягко. В некоторых случаях возможно появление незначительного покраснения лица или головной боли, однако на качество полового акта эти нарушения влияния не оказывают.

Разовый и постоянный прием Аваналава эффективен практически при любой этиологии эректильной дисфункции. Однако наиболее значимым эффектом от приема препарата является укрепление партнерских отношений, улучшение самооценки, настроения, общего самочувствия. Можно сказать, что ингибиторы ФДЭ-5 – это особый класс лекарств, который излечивает не только болезнь, но и людей и отношения.