Как защитить почки: названы топ-5 продуктов

Для нормального функционирования почек достаточно придерживаться здорового питания, однако некоторая еда может положительно влиять на их работу.

Издание Medical News Today подготовило список полезных продуктов, которые помогут сохранить здоровое состояние этого органа.

Вода – самая важная жидкость в организме. Клетки используют ее для транспорта токсинов в кровоток, а почки выводят их из организма с мочой.

Иллюстрация pixabay.com

Жирная рыба – лосось, тунец и другие рыбы, обитающие в холодных водах, являются источником омега-3 жирных кислот. Эти вещества могут снизить уровень липидов в крови, а также кровяное давление – фактор риска заболевания почек.

Иллюстрация pixabay.com

Батат – сладкий картофель может способствовать снижению уровня инсулина в крови, кроме того, наличие в нем витаминов и минералов может помочь сбалансировать уровень натрия в организме и уменьшить его влияние на почки.

Иллюстрация pixabay.com

Темная зелень – это листья шпината, капуста и мангольда, они содержат широкий спектр витаминов, минералов и антиоксиданты.

Иллюстрация pixabay.com

Иллюстрация pixabay.com

Ягоды – клубника, черника и малина являются отличным источником многих полезных питательных веществ, которые защищают от окислительного стресса.

Иллюстрация pixabay.com

Яблоко – содержат много клетчатки, которая называется пектин. Он может помочь уменьшить некоторые факторы риска повреждения почек: высокий уровень сахара и холестерина в крови.

Иллюстрация pixabay.com

Ранее MedOboz сообщал, что ученые пришли к выводу об опасности употребления белого мяса – оно может вызывать повышение уровня холестирина в крови.

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