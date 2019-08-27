Инфекции мочевыводящих путей: причины, симптомы, профилактика

Боль или дискомфорт в области половых органов могут указывать на инфекцию мочевыводящих путей (ИМП). Рекомендуется обратиться за профессиональной медицинской помощью при наличии таких симптомов, среди которых:

боль или жжение при мочеиспускании;

частое желание помочиться;

боль в нижней части живота или спины;

мутная или обесцвеченная моча, которая может содержать кровь;

моча с сильным запахом.

ИМП специфически влияют на нижние мочевые пути, в которые входят мочеиспускательный канал и мочевой пузырь. Без лечения ИМП может распространиться на почки, вызывая более серьезные симптомы и потенциальные осложнения. В тяжелых случаях ИМП может также вызвать повышение температуры, озноб, тошноту и рвоту.

Продолжительность

Длительность ИМП зависит от двух факторов: тяжести инфекции и выбора лечения. В общем, симптомы неосложненной ИМП – не распространившейся на почки – проходят через 1-2 дня после начала лечения антибиотиками . Однако лечение сложной ИМП может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Причины и факторы риска

ИМП наиболее распространены среди мужчин старшего возраста, мальчиков и женщин всех возрастов. ИМП возникают, когда бактерии, такие как Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae или Staphylococcus saprophyticus, попадают в мочевыводящие пути.

Мочеиспускательная система Иллюстрация

Факторы риска для ИМП могут включать в себя:

секс;

использование определенных методов контрацепции;

вытирание сзади наперед после испражнения;

камни в почках или мочевом пузыре;

мочеиспускание без опорожнения мочевого пузыря;

мочевой катетер.

У женщин ИМП развиваются чаще, чем у мужчин, потому что уретра у женщин значительно короче, что позволяет бактериям возле влагалища легче проникать в мочевой пузырь.

Беременные женщины могут иметь повышенный риск развития ИМП. Без лечения инфекции могут нанести вред плоду и могут привести к осложнениям во время и после родов.

Диагностика

Врачи используют различные методы диагностики ИМП. Постановка диагноза ИМП требует образца мочи, который в лаборатории проверяют на наличие вредных бактерий.

Лечение

Лечение ИМП обычно включает в себя антибиотики, которые устраняют бактериальные инфекции. Класс и дозировка лечения антибиотиками зависят от типа инфекции и истории болезни человека. Хотя симптомы обычно исчезают вскоре после того, как человек начинает принимать антибиотики, они должны пройти весь курс лечения, назначенный врачом.

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Профилактика

Меры, которые люди могут предпринять для предотвращения ИМП, включают в себя:

употреблять достаточное количество воды;

мочиться, когда возникает необходимость;

вытирание спереди назад после испражнения;

мочеиспускание до и после секса

избегать использования вагинальных спреев и ароматизированных женских гигиенических средств;

регулярная гигиена.

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