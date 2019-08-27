Инфекции мочевыводящих путей: причины, симптомы, профилактика

Боль или дискомфорт в области половых органов могут указывать на инфекцию мочевыводящих путей (ИМП). Рекомендуется обратиться за профессиональной медицинской помощью при наличии таких симптомов, среди которых:
боль или жжение при мочеиспускании;
частое желание помочиться;
боль в нижней части живота или спины;
мутная или обесцвеченная моча, которая может содержать кровь;
моча с сильным запахом.
ИМП специфически влияют на нижние мочевые пути, в которые входят мочеиспускательный канал и мочевой пузырь. Без лечения ИМП может распространиться на почки, вызывая более серьезные симптомы и потенциальные осложнения. В тяжелых случаях ИМП может также вызвать повышение температуры, озноб, тошноту и рвоту.
Продолжительность
Длительность ИМП зависит от двух факторов: тяжести инфекции и выбора лечения. В общем, симптомы неосложненной ИМП – не распространившейся на почки – проходят через 1-2 дня после начала лечения антибиотиками . Однако лечение сложной ИМП может занять от нескольких дней до нескольких недель.
Причины и факторы риска
ИМП наиболее распространены среди мужчин старшего возраста, мальчиков и женщин всех возрастов. ИМП возникают, когда бактерии, такие как Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae или Staphylococcus saprophyticus, попадают в мочевыводящие пути.
Мочеиспускательная система
Иллюстрация
Факторы риска для ИМП могут включать в себя:
секс;
использование определенных методов контрацепции;
вытирание сзади наперед после испражнения;
камни в почках или мочевом пузыре;
мочеиспускание без опорожнения мочевого пузыря;
мочевой катетер.
У женщин ИМП развиваются чаще, чем у мужчин, потому что уретра у женщин значительно короче, что позволяет бактериям возле влагалища легче проникать в мочевой пузырь.
Беременные женщины могут иметь повышенный риск развития ИМП. Без лечения инфекции могут нанести вред плоду и могут привести к осложнениям во время и после родов.
Диагностика
Врачи используют различные методы диагностики ИМП. Постановка диагноза ИМП требует образца мочи, который в лаборатории проверяют на наличие вредных бактерий.
Лечение
Лечение ИМП обычно включает в себя антибиотики, которые устраняют бактериальные инфекции. Класс и дозировка лечения антибиотиками зависят от типа инфекции и истории болезни человека. Хотя симптомы обычно исчезают вскоре после того, как человек начинает принимать антибиотики, они должны пройти весь курс лечения, назначенный врачом.
Профилактика
Меры, которые люди могут предпринять для предотвращения ИМП, включают в себя:
употреблять достаточное количество воды;
мочиться, когда возникает необходимость;
вытирание спереди назад после испражнения;
мочеиспускание до и после секса
избегать использования вагинальных спреев и ароматизированных женских гигиенических средств;
регулярная гигиена.
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