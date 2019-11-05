"Дружок" не встанет: врач рассказал, какие привычки могут привести к импотенции

Для любого мужчины сила его потенции может и не основной показатель его мужества и возможностей, то уж точно не последний. И если "что-то пошло не так", страдает в первую очередь самооценка и психическое состояние.

Уролог Александр Костырко говорит, что негативно повлиять на потенцию могут не только различные заболевания, но совершенно безобидные на первый взгляд привычки, например, ездить со включенным обогревом сидений или бегло чистить зубы.

MedOboz выяснил, какие привычки могут стать причиной "казуса" в постели и привести к импотенции.

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Бокальчик пива вечером

Ничего страшного ведь, да? Просто бокальчик, чтобы снять стресс после рабочего дня, расслабиться и настроиться на сон.

Но и в малых дозах алкоголь коварен, особенно завсегдатай мужской компании – пиво.

Этот напиток негативно влияет на потенцию не только из-за содержания вредного этилового спирта. В нем еще и содержится фитоэстроген ("аналог" женского полового гормона), который попадая в мужской организм, вытесняет тестостерон – главный мужской гормон.

Бегло чистить зубы

Утром всегда не хватает времени, и многие экономят его за счет качественной чистки зубов.

Но дело в том, что из-за плохой гигиены во рту накапливаются бактерии, которые потом распространяются по всему организму, провоцируя воспаление и повреждение кровеносных сосудов, в частности, в пенисе. Со временем это чревато сложностями с эрекцией.

Часто принимать лекарства

Ежедневные стрессы и перегрузки часто становятся причиной излишней раздражительности, головной боли и прочих неприятных состояний, от которых большинство привыкло спасаться лекарствами. Потому у большинства при себе есть мини-аптечка, в которой всегда есть препараты, быстро приводящие в норму.

Однако многочисленные исследования показывают, что большинство из таких препаратов при регулярном применении могут привести к импотенции. В числе самых коварных как раз самые популярные – успокоительные и обезболивающие.

Пить кофе в течение дня

Для многих кофе стал напитком, диктующим ритм дня – выпил чашечку в перерыве, и с новыми силами ринулся дальше завоевывать вершины.

Но и тут врачи не советуют усердствовать – кофе способствует понижению уровня тестостерона, который быстро возмещается женскими половыми гормонами.

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Ездить со включенным подогревом сидений

Подогрев сидений – отличный вариант для тех, кто не может ждать пока прогреется салон авто. Однако постоянно пользоваться этой функцией медики не советуют.

Дело в том, что сидение на "грелке" приводит к повышению температуры половых органов до нежелательных температур (норма – 34-35 градусов), от чего страдает качество спермы (влияет на возможность зачать ребенка) и начинаются различные воспалительные процессы, которые в частности, сказываются и на силе потенции.

Носить узкие джинсы

Мода сейчас такова, что не только женщины могут себе позволить носить обтягивающую одежду. Популярностью пользуются также мужские модели брюк "скини", плотно прилегающие к ягодицам и бедрам.

Для мужчин такая одежда опасна тем, что провоцирует нарушение кровообращения в органах малого таза, становясь причиной простатита, импотенции и бесплодия.

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