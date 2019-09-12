Диссертация на крысах или как деньги решают все!

"Я в Горьком углу – так называется полуостров, на котором расположено с. Хорлы. А 13 сентября 2019 в веселом городе Сумы состоится знаменательное событие – Яцына А.И., заместитель директора по лечебно-координационной работе Национального института рака (МЗ Украины), точно станет доктором наук по специальности патологическая физиология. И все будут приветствовать научного руководителя работы Руслана Вастьянова, сопредседателя диссертационного совета Александра Атамана, оппонентов... И я бы поздравил, если бы не читал автореферат, а затем и полный текст работы и другие документы, который пришел ко мне по почте на отзыв. Ну, должен привыкнуть, сказали мне опытные (адаптированы) коллеги – сварганили очередную диссертацию, надо же как-то жить...", – с этого горького вступления начинает делиться своим впечатлением от работы Виктор Досенко, заведующий кафедрой общей и молекулярной патофизиологии в Институте физиологии им. А.А. Богомольца.

Александр Яцына Facebook

Доктор Яцына работает в Киеве хирургом, урологом, онкологом (мастер на все руки!), но свое экспериментальное исследование провел на крысах (для звания доктора наук!) на базе Одесского национального медицинского университета (именно потому, что был реорганизован Кабмином и перестал существовать благодаря прекрасной Уляне Супрун, но наш суд...). Как утверждают свидетели, диссертант каждые выходные был в Одессе, а свой отпуск, вообще, проводил в виварии. Исследователь прооперировал 470 половозрелых самок крыс и лечил их от недержания мочи. Наука должна знать своих героев!

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Недержание мочи у женщин, однозначно, большая проблема и занимается ею весь мир. Как рассказывает профессор Досенко, одесситы (с киевлянином по выходным) также решили внеси свою лепту в мировую копилку. Есть информация, что ранее научная группа этим никогда не занимались и опыта ей в этой сфере, откровенно говоря, не хватает. Но главное – талант и безграничные материальные возможности!

"С автореферата становится ясно, какой план был разработан: делаем у крыс недержание мочи, меряем все, что можно измерить, и лечим их, конечно же, эффективно, так как "результат зачтется, если он положительный (на самом деле, нет). Сказали – сделали! Сразу две экспериментальные модели придумали: гиперактивного мочевого пузыря и стрессового недержания мочи. На первый вариант получили патент: Способ моделирования гиперактивного мочевого пузыря, который воспроизводят введением... резерпина 0,45 мг/кг массы животного и лекарственного средства Хомвиотензин ! Хомвиотензин состоит из резерпина D3 – 32 мг, раувольфии D3 – 32 мг, омелы белой D2 – 32 мг и боярышника D2 – 64 мг и, как можно догадаться, является гомеопатическим препаратом!", – пересказывает профессор суть эксперимента. Далее для подтверждения своих, мягко говоря, сомнений он обращается к эксперту Семену Есилевському за помощью и вот что они узнают! Модель, которую выбрали исследователи, является аналогом "изобретение" Державина В.Μ. и др. 1977 года, они просто немного изменили дозу препарата и все. Эта модель нигде в мире не используется, однако есть десяток других, испытанных и валидизированных.

На своей странице в Facebook Семен Есилевський дает комментарий относительно препарата, который Яцына использовал в опытах: " Хомвиотензин – это" фейковая" гомеопатия. В нем есть резерпин в ощутимых количествах, а сверху набодяжены какие травки для красоты и солидности.., чтобы проще и дешевле лицензировать и рекламировать, и покупают так лучше, в силу мистических убеждений темного населения. Использовать такой мутный коктейль для опытов на животных – идиотизм, потому что нельзя оценить действие трав и с концентрацией морока. Почему бы сразу не взять резерпин и не страдать херней? А потому, что модель с резерпином известна уже более 40 лет и на нее никак не натянуть научную новизну (означает что-то новое, то, что не использовалось ранее). Зашибись, я бы до такого "хода конем" не додумался ".

Вторая модель тоже офигенная (авторы ни в чем себе не отказывали) – стрессового недержание мочи. В описании эксперимента сказано, что животным были наложены лигатуры на седалищный нерв, но кто же из специалистов знал, что он НИКАКОГО отношения к иннервации мочевого пузыря не имеет. Нормальные ученые повреждают совсем другие нервы у крыс, чтобы получить патологию, но седалищный нерв большой, а те (нужные) – маленькие! Итак, решили перевязывать то, что нашли.

Автор рецензии с грустью отмечает: "Уже все решено и официальная защита произойдет и все проголосуют за присвоение звание, а затем дружеское сообщество патофизиологов вместе с экспертным советом МОН Украины и НАЗЯВО (Mychailo Wynnyckyj, я не ошибаюсь?) поддержит нового доктора наук. А я вместе с сотрудниками своего отдела и другими сотрудниками Института физиологии им. А.А. Богомольца будем выглядеть как скандалисты, неадекваты, надменные ученые, которые неизвестно чего хотят от очередного гения, который просто хочет получить свою бумажку". Отправлять официальный отзыв Досенко отказался, потому что не видит в этом никакого смысла.

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