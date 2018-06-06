Диета для очищения почек

Почки – это главный фильтр нашего организма. А фильтры, как известно, имеют свойство засоряться, потому их периодически нужно чистить. Так же дела обстоят и с почками.

Лучше всего проводить детокс при помощи продуктов. MEDOBOZ выяснил, какие завсегдатаи нашего стола максимально справляются с очищающими функциями и делится с вами лучшими из средств.

Детокс-напитки

В первую очередь стоит обратить внимание на напитки. Такой детокс не вызывает трудностей, и провести его можно в любое время и любом месте.

Попробуйте помочь своим почками при помощи таких вкусных средств:

Клюквенный сок;

Виноградный сок;

Апельсиновый и грейпфрутовый фрэш;

Арбузный смузи;

Яблочный фрэш;

Взвар из изюма;

Чай с имбирем и куркумой.

Идеи для клининг-меню

Если подойти к вопросу очищения почек более серьезно, то стоит обратить внимание на такие продукты:

Петрушка;

Белокочанная капуста;

Тыква и тыквенные семечки;

Морская капуста;

Бананы;

Сельдерей;

Огурцы;

Проросшая пшеница;

Кресс-салат.

Зачем нужен детокс почек?

Диета, богатая вышеперечисленными продуктами и соками, поможет избежать образования камней в почках и предотвратить кальциевые отложения. Благодаря этому почки будут лучше выполнять свою функцию, что положительно отразится на состоянии всего организма.

Кроме того, каждый из них богат полезными веществами, которые питают клетки и ткани, в частности, почек, способствуя их укреплению и ускорению регенерации.

В какое время лучше чистить почки?

Существует мнение, что почки лучше начинать очищать с осени, когда организм за летний период насытился витаминами и окреп.

Но на самом деле, если заниматься чисткой организма без помощи медикаментов, то можно не привязываться ко времени года. Главное, выбирать безопасные продукты, которые не содержат опасных веществ (например, нитратов, которыми кишат несезонные плоды).

Когда детокс почек – необходимость?

О том, что почки кричат о помощи, можно по следующим симптомам:

Боль внизу живота, в пояснице или крестце;

Неприятные ощущения при мочеиспускании;

Потемнение мочи;

Частое появление отечности, "мешки" под глазами;

Боли в суставах;

Головные боли;

Усиление потоотделения;

Боль в глазах, нарушения зрения;

Шелушение и тусклость кожи;

Потеря блеска волос.

Все это может говорить о том, что в почках скопилась слизь, шлаки, кальций и песок, потому они не в состоянии сполна выполнять функцию фильтрации, и большая часть вредных веществ постоянно циркулирует по организму.

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