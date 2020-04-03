Аваналав – эффективный и безопасный препарат для лечения эректильной дисфункции

Эректильная дисфункция является серьезной проблемой современного мира, которая негативно отражается на межличностных отношениях. У мужчин среднего и старшего возраста данное нарушение часто воспринимается как вариант нормы. Это связано с сопутствующими патологиями, такими как сахарный диабет, метаболический синдром и др. В последние десятилетия регистрируется возрастание заболевания среди людей молодого возраста. Чаще всего расстройство имеет множественные причины, поэтому диагностика и лечение очень дорогостоящие.

В настоящее время применяются различные методы лечения эректильной дисфункции, для этого используются препараты для перорального и местного применения. Наибольшую популярность имеет использование лекарственных средств, активным веществом которых является ингибитор фосфодиэстеразы-5 (PDE-5). С его помощью часто удается решить проблему даже в самых безнадежных случаях.

Аванафил – один из новых ингибиторов PDE-5, разработанный компанией VIVUS Inc. (Mountain View, CA, USA). Он был одобрен и представлен на рынке США лишь недавно.

В последних фазах клинических испытаний препарата отмечаются благоприятные фармакодинамические и фармакокинетические профили, высокая эффективность и хорошая переносимость. Это, в сравнении с более ранними аналогами, расширяет возможность применения препарата у более широкого круга мужчин и является безопасной и эффективной альтернативой предшественникам.

Аваналав – относительно новый ингибитор PDE-5, поэтому он не имеет длительного постмаркетингового периода испытаний. Однако основываясь на фармакологическом профиле и результатах испытаний, можно говорить о его высокой безопасности.

Отсутствие развития побочных эффектов особенно важно при курсовом применении, поскольку именно по этой причине мужчины часто отказываются от лечения. Даже при продолжительном применении (дольше 52 недель) Аваналав хорошо переносится и не вызывает головную боль, тошноту и прочие нежелательные явления.

Еще одним важным фактором, который положительно выделяет Аваналав среди аналогов первого поколения – короткий промежуток времени от приема препарата до начала его воздействия. В некоторых случаях он составляет 15 минут, наиболее значимый результат достигается при приеме дозы 100 или 200 мг.

Аваналав отличается быстрым всасыванием и выведением из организма. Время абсорбции находится в пределах 30-45 минут, период полувыведения – 5 часов. Таким образом препарат могут принимать люди с нарушениями почечной функции, при этом коррекция дозы не требуется.

Способ применения зависит от показаний, сопутствующих патологий, возраста, проводимого лечения. Начинать принимать препарат рекомендуется сразу с дозы 200 мг. Для улучшения переносимости следует делать перерыв с приемом пищи: за 30-40 минут до еды или через 2 часа после приема пищи.

При длительном применении обычно назначают в более низких дозах – 50-100 мг в день. Часто такое лечение показано при психогенной причине развития эректильной дисфункции. Она может развиваться даже из-за малозначительных факторов: мужчины часто переживают по поводу предшествующих сексуальных неудач, включая недовольство партнера качеством половой близости. Также важное значение имеет страх по поводу собственной сексуальной неполноценности, утраты эрекции или преждевременной эякуляции.

Аваналав, являясь новым средством с улучшенным профилем безопасности, может рассматриваться как препарат второй линии при терапии некоторых урологических болезней, например доброкачественной гиперплазии предстательной железы, синдрома хронической тазовой боли.

Подводя итог можно сказать, что Аваналав является одним из наиболее эффективных и безопасных препаратов, его можно рекомендовать как средство первой линии терапии эректильной дисфункции пациентам разных возрастов. Еще одним важным преимуществом является возможность проводить лечение на фоне серьезных заболеваний, в т. ч. со стороны сердца, почек, зрения.

В зависимости от выраженности и длительности симптомов, Аваналав может применяться системно или разово, при этом в обоих случаях он оказывает необходимый эффект и практически не вызывает серьезных побочных эффектов.

Эректильная дисфункция часто выступает как причиной, так и следствием партнерских проблем. К ним относятся негативные эмоции, частые конфликты, агрессивное или неадекватное поведение партнера, различие в сексуальных предпочтениях. Благодаря Аванафилу можно преодолеть эти проблемы и значительно улучшить межличностные отношения с партнером.

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