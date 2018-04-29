Употребление мяса приближает смерть: озвучена страшная статистика

Отказ людей от употребления мяса может предотвратить треть ранних смертей.

Такое заявление сделал профессор в области эпидемиологии и питания медицинской школы Гарвардского университета Уолтер Уиллет, передает The Telegraph.

"Мы недавно провели кое-какие подсчеты, рассматривая вопрос о том, насколько можем снизить смертность, если перейти на здоровое питание, основанное в первую очередь на растительной пище... По нашим оценкам, примерно одну треть смертей можно было предотвратить", — заявил ученый.

По его словам, цифра могла быть и выше, поскольку при подсчетах не учитывались некоторые факторы, в частности, проблема ожирения.

Уиллет утверждает, что отказ от мяса и здоровое питание снижает риск практически всех заболеваний и проблем со здоровьем.

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