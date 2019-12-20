Умные и здоровые дети - это просто: советы эндокринолога родителям

Дети – очень чувствительны к разного рода негативным факторам. В частности, именно они больше всего страдают от серьезной для Украины проблемы дефицита йода.

Как защитить своего ребенка от последствий недостатка йода и чем грозит пренебрежение проблемой? Как родители могут помочь ребенку расти умным и здоровым? Рекомендациями делится Наталья Зелинская, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, детский эндокринолог высшей категории, эксперт Министерства здравоохранения Украины по специальности "Эндокринология, детская эндокринология", заведующая отделом детской эндокринологии Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии МОЗ.

Наталья Зелинская

- Украина официально входит в перечень стран, страдающих от йододефицита. Вы как специалист наблюдаете в нашем обществе понимание, что это проблема, которую важно решать?

- На самом деле большинство людей действительно не осведомлены о вреде дефицита йода. Большинство из них йододефицит связывают исключительно с увеличением щитовидной железы. Но увеличение железы, зоб - это лишь малая доля последствий.

Что же касается последствий, которые влечет за собой йододефицит – люди о них не знают, или не хотят слышать. Потому что это очень серьезно на самом деле.

- К каким именно последствиям приводит йододефицит?

- Прежде всего, это снижение умственной способности людей, в частности, детей. Ведь именно йод является "строительным материалом" для гормонов щитовидной железы. Не хватает йода – снижается уровень гормонов. А отсюда – нарушение процессов, за которые отвечают гормоны щитовидной железы: развитие мозга, интеллектуальные способности ребенка как на первых годах, так и в дальнейшей жизни. Снижение коэффициента IQ чаще возникает именно у людей с дефицитом йода. Это общеизвестный факт в медицинском профессиональном сообществе.

Йододефицит также является одной из причин снижения роста детей. Возможно, вы замечали, что люди с западных регионов Украины как правило – ниже ростом, чем жители центральных, восточных и южных областей? Это – как раз о дефиците йода.

У женщин следствием может быть невынашивание беременности из-за гипотиреоза – снижения функции щитовидной железы. Доказано: дефицит гормонов возникает чаще, когда организму не хватает йода.

- Насколько эти последствия серьезны?

- Даже временное снижение функций щитовидной железы может вылиться в проблемы в будущей жизни. Именно поэтому мы с коллегами подчеркиваем: профилактика дефицита йода должно начинаться даже не с момента рождения ребенка – а еще на этапе подготовки к беременности. Мама прежде должна позаботиться о том, чтобы самой получать достаточное количество этого микроэлемента. Потому что она отвечает за будущее здоровье ребенка.

Снижение функции щитовидной железы у взрослых людей может привести к быстрому прогрессированию атеросклероза, к сердечной недостаточности. На самом деле специфических последствий этой патологии – множество. Но к главным Всемирная организация здравоохранения все же относит умственное развитие человека и снижение уровня его интеллекта, так называемого коэффициента IQ.

- Проводились ли какие-то исследования, которые бы демонстрировали динамику таких последствий? Например, как теряет в интеллекте украинская нация?

- В свое время ЮНИСЕФ подсчитала, что в результате сохранения дефицита йода Украина ежегодно теряет около полумиллиона единиц IQ. Это суммарный эквивалент 3-х тысяч гениев. Это было единственное исследование и в динамике никто не смотрел. А вот во многих странах мира за этим следят. Прежде всего, для того, чтобы обосновать необходимость йодного обеспечения в странах, не имеющих или не имевших соответствующих программ и не ликвидировавших йодный дефицит.

Еще в 1994 году голландские ученые N. Bleichrodt и MP Born опубликовали впечатляющие данные, что коэффициент IQ у детей школьного возраста, у подростков, проживающих в йододефицитных регионах – на уровне низкого интеллекта. Тогда как большинство детского населения в регионах с нормальным йодным обеспечением имеют IQ в пределах 90-120, что соответствует среднему и высокому показателям уровня интеллекта. Исследованиями доказано также, что при нормальном йодном обеспечении уровень IQ может быть восстановлен только в следующих поколениях.

- Что происходит с детьми, которые живут в условиях постоянного дефицита йода?

- Для исследования состояния интеллекта есть специальные тесты. Внешне это может проявляться снижением концентрации внимания, вялостью, ухудшением обучения в школе и невозможностью хорошо усваивать материал. То есть последствия йододефицита у детей проявляются в снижении качества обучения. Особенно это сказывается на изучении точных наук.

- С какими проблемами чаще всего сейчас приводят своих детей родители на прием к вам?

- Мы - центр достаточно высокого уровня. Поэтому к нам приходят дети с самой сложной патологией роста, полового развития, с сахарным диабетом, нарушениями в работе надпочечников и др. И, конечно, с узлами в щитовидной железе.

Кстати, если говорить о собственно болезнях щитовидной железы. Одним из критериев существования в регионе, по крайней мере, легкого дефицита йода, частота случаев увеличения щитовидной железы (зоба) у детей доподросткового возраста превышает 5%.

По статистике, в Украине зоб диагностируют почти у 4% детей в возрасте до 18 лет, то есть у 3-х детей на 10 тысяч. А вот у подростков 15-17 лет этот показатель достигает 9%. Это самая распространенная эндокринная патология у подростков. Дело в том, что во время активного роста происходит увеличение образования различных гормонов – и половых, и надпочечников, и, конечно, гормонов щитовидной железы, а в условиях постоянной нехватки йода происходит увеличение ее размеров. К тому же, дети и подростки являются более активными. У них больше йода выделяется с потом, с мочой – особенно при физических нагрузках. И поэтому дефицит йода еще и усиливается.

Мы видим, что постоянно растет количество узловых форм зоба у детей разного возраста. И это тоже может быть одним из последствий хронического дефицита йода. А при таких условиях увеличивается и количество наиболее агрессивных форм рака щитовидной железы – по сравнению с регионами, которые имеют нормальное обеспечение йодом. .

- Количество злокачественных опухолей щитовидной железы у детей растет?

- Что касается рака щитовидной железы – то количество зарегистрированных новых случаев в Украине значительно возрастает, начиная с 2010 года. Сейчас это чуть больше 5 новых случаев на миллион детей ежегодно. Больше всего случаев диагностируются у детей до 14 лет.

- Есть ли зависимость между количеством зафиксированных случаев рака щитовидной железы и региону проживания ребенка?

- В 1991-95 годах наибольшая частота раков щитовидной железы фиксировалась в Киеве, Киевской, Черниговской и Житомирской областях. А вот в 2016-2018 годах печальное "лидерство" имеют Хмельницкая, Полтавская, Киевская и Житомирская области. При этом через 10 лет после аварии на ЧАЭС мы фиксировали некоторое снижение случаев рака щитовидной железы, но потом снова началось повышение.

- Мы до сих пор "выплевываем" Чернобыль?

- Да. Если бы в то время была проведена нормальную профилактику дефицита йода – мы бы сейчас не имели этих проблем. В Польше в свое время такая профилактика проводилась. Дети и молодежь в обязательном порядке принимали препараты йода для профилактики захвата радиоактивного йода щитовидной железой. И через 10 лет после такой профилактики в этой стране не было выявлено ни одного случая рака щитовидной железы у детей и подростков. А у нас – сами видите.

Постоянная профилактика дефицита йода нужна не только для того, чтобы ребенок нормально развивался, в том числе, и умственно. Она необходима еще и как защита от воздействия на организм радиоактивного йода в случае критической ситуации. Не дай Бог, повторится Чернобыль. Но мы живем в такое время, когда возможно все – и мы должны быть защищены от неожиданностей. Почему так? Потому что когда щитовидная железа не получает достаточного количества нормального йода – она берет в качестве источника йода радиоактивный йод, который в дальнейшем будет наносить серьезный вред организму.

- Соответствует ли действительности утверждение, что детям йод нужен больше всего? В каком возрасте ребенок является наиболее уязвимым к его дефициту и больше всего страдает от вызываемых им последствий?

- Йод нужен в течение всей жизни человека. Критично - в первые годы, когда формируется мозг, выстраиваются ассоциативные связи, закладывается развитие ребенка, его интеллект. Потому что для нормального развития мозга огромное значение имеет нормальное количество гормонов щитовидной железы, которые образуются из йода.

- Но потенциал интеллекта закладывается еще до рождения ребенка. Что же в таком случае формируется в первые годы жизни малыша?

- Действительно, как мы упоминали, женщина еще на этапе подготовки к беременности обязана убедиться, что потребляет физиологическую норму йода. А дальше и в течение беременности, и в период кормления грудью поддерживать это потребление. Но и после рождения, и до подросткового возраста развитие мозга, развитие нервной системы активно продолжается и должно поддерживаться нормальной функцией щитовидной железы.

- Значит, главная причина, по которой нам нужно заботиться, чтобы наши дети получали достаточно йода – это чтобы они были умными?

- И умными, и здоровыми.

Есть большая международная организация, которая занимается проблемами йододефицита (Iodine Global Network. - Ред.). Эта организация проводит много исследований по проблеме, ежегодно выпускает аналитические отчеты. В 2018-м они представили новый отчет с анализом за последние десятилетия. И показали, что если в 2003 году дефицит йода был в 54 странах мира, а оптимальное обеспечение – в 67 странах, то в 2018 году ситуация значительно изменилась к лучшему: 21 страна с йододефицитом против 121 страны с нормальным йодным обеспечением. Мир прогрессирует в этом направлении.

Кстати, хороший пример – Китай лет десять назад. Они буквально за 5 лет смогли полностью преодолеть дефицит йода. Потому что власть решила, что защищать собственное население – это ее первоочередной долг. И приняла государственную программу по универсального йодирования соли, контролировала ее качество и потребления населением. И сегодня в Китае дефицит йода отсутствует полностью. Потому что была государственная воля это сделать.

- А у нас ее нет, получается.

- Детский фонд ООН - ЮНИСЕФ на протяжении многих лет выделял средства на мероприятия, направленные на внедрение в Украине йодной профилактики на уровне государства. Но все усилия оказались напрасными. И они просто свернули эту программу, поскольку Украина оказалась неперспективной в этом направлении, и не было в дальнейшем смысла помогать стране, если она не хочет помочь самой себе.

И на сегодняшний день мы не защищены со стороны государства. Мы не имеем универсальной йодной профилактики.

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- А что вообще вкладывается в понятие "универсальная профилактика"?

- Это когда вся соль, продающаяся в торговой сети - исключительно йодированная, а любой продукт, который потребляет человек, насыщен необходимым количеством йода для того, чтобы обеспечить суточную потребность в этом микроэлементе. Это когда и хлеб, и печенье, и все, что можно купить в магазинах, готовится с использованием не обычной, а именно йодированной соли.

У нас этого нет. Поэтому мы должны сами заботиться о себе.

- Как?

- Употреблять морепродукты, например, если есть средства на это. Или принимать препараты йода в дозе, соответствующей физиологической потребности ребенка или взрослого человека. Только так мы можем уберечься от последствий дефицита йода.

- Неужели это такие неподъемные для государства расходы, которые мы не можем себе позволить, раз до сих пор такая программа на государственном уровне не утверждена?

- В свое время эксперты ЮНИСЕФ подсчитали, сколько средств понадобилось бы государству на борьбу с дефицитом йода. За 5 лет надо было потратить на это всего 1,5 млн грн. Главное - нужно было утвердить закон "О профилактике йоддефицитных заболеваний" (такое название он имел), который уже был подготовлен и выверен юристами, и выполнение его обеспечило бы защиту населения от последствий дефицита йода. Поскольку для устойчивой ликвидации йодного дефицита на территории Украины необходимо принять меры, чтобы гарантировать постоянное употребление физиологических количеств йода каждому гражданину Украины на протяжении всей жизни.

- Интересно было бы сопоставить эти действительно мизерные в масштабах государства 1,5 миллиона с потенциальными потерями от последствий йододефицита, для ликвидации которого государство ничего не делает...

- Когда ЮНИСЕФ в 2004 году делали расчеты, основываясь на основных демографических показателях, они учитывали прямые и косвенные расходы. И главным показателем, который обосновывал необходимость внедрения йодной профилактики, были потери внутреннего валового продукта (ВВП) в случае, если такую профилактику не проводить. Это очень большие средства – за 5 лет прогнозируемые потери составили более 650 млн гривен, а в то время доллар стоил 5 гривен, то есть это - миллионы долларов.

- Можно ли исправить последствия йодного дефицита, о которых мы говорили? Или они уже необратимы?

- Некоторые да, некоторые - нет. Есть определенные этапы развития человеческого организма. Если те или иные процессы не состоялись в определенное время – исправить их последствия невозможно. То, что заложено в утробе матери, уже не исправишь. А исправить увеличение щитовидной железы у ребенка, живущего в йододефицитном регионе и предотвратить дальнейшее ухудшение состояния железы – нельзя.

- А неусидчивость, неспособность ребенка концентрироваться можно откорректировать физиологическими дозами йода?

- Если это не особенности характера, не унаследованные от мамы или папы черты. Хотя, как говорил когда-то мой преподаватель, профессор-педиатр: если ваш мальчик аккуратненько складывает вещи на стульчик – покажите его психиатру. Ребенок должен быть непоседливым. У детей кости растут быстрее, чем мышцы – поэтому последние постоянно находятся в состоянии сокращения. Именно поэтому ребенок не может сидеть спокойно. Это – нормально. Насторожить должна другая крайность. Если ваш ребенок вялый, сонливый, излишне спокойный, плохо растет – вот тогда ищите пониженную функцию щитовидной железы.

- Вы упомянули о задержке роста...

- В течение первых лет жизни ребенка основными гормонами, которые отвечают за его рост, являются гормоны щитовидной железы. Дети, живущие в условиях хронического дефицита йода, недополучают достаточного для нормального роста количества этих гормонов. Поэтому – да, дефицит йода косвенно может быть одной из причин задержки роста. Не единственной, но одной из. Есть нормативы роста детей разного возраста. За первый год жизни ребенок должен вырасти в среднем на 25 см, за второй год - на 12 см. Если он растет медленнее – как правило, задержка роста сохраняется и в дальнейшем, и уже требует определенного лечения.

Впрочем я бы хотела отметить, что йодная профилактика должна проводиться в любом случае. Независимо от того, проявляется хотя бы какой-то из последствий дефицита йода или нет. Если человек живет в условиях хронического дефицита йода – он должен профилактировать его, используя в пищу вместо обычной йодированную соль, употребляя морепродукты, принимая препараты йода в физиологическом количестве, чтобы не вызвать его избытка.

А в Украине все без исключения регионы имеют, по меньшей мере, легкий йодный дефицит. Даже на юге – несмотря на то, что люди живут у моря и чаще, чем в других регионах, употребляют морепродукты.

- Почему так?

- Потому что мы все потребляем пищу, выращенную на почвах, бедных йодом. Кроме дефицита йода существует еще и дефицит или избыток других минералов или микроэлементов, что ухудшает усвоение йода щитовидной железой или ослабляет действие гормонов щитовидной железы на организм, другие различные негативные факторы.

- Что именно?

- Это низкокалорийная, ограниченная диета, генетические факторы, компоненты удобрений, промышленных отходов, пестицидов, некоторые медикаменты, курение, нарушение потребления микроэлементов, в частности - недостаток селена, железа, постоянный избыток кальция, магния, цинка, марганца и др. Конкурентами усвоения йода является хлор, бром, фтор. То есть, если вы потребляете хлорированную воду или чистите зубы фторированной зубной пастой – вы уже в зоне риска. Даже если будете потреблять морепродукты, эти элементы нивелируют нормальное поступление йода в щитовидную железу.

Как я уже упоминала, усиливает дефицит йода также недостаток селена. Проведено много исследований, которые доказывают: во время профилактики дефицита йода должна проводиться и профилактика дефицита селена. Ученые считают, что особенно показано применение препаратов селена при наличии аутоиммунного процесса в щитовидной железе – аутоиммунного тиреоидита, поскольку селен может способствовать уменьшению его прогрессирования.

Так что одновременное применение йода и селена сегодня считается правильным и полезным.

Люди старшего поколения помнят, что в советское время не случайно вторник и четверг в столовых и ресторанах были "рыбными днями", а в западных регионах школьникам дважды в неделю давали в целях профилактики препараты йода. Это были элементы государственной программы ликвидации йодного дефицита, которая прекратилась после распада Советского Союза. И хотя режим назначений больших доз препаратов йода был не совсем физиологический, потому что мы должны получать суточную норму йода ежедневно, но это было лучше, чем ничего. Сейчас и этого нет. К сожалению, о здоровье наших детей, о нас, государство не думает. Поэтому мы должны позаботиться о себе сами.

Начните с малого. Установите для себя правило: у вас на кухне должна быть только йодированная соль.

- На что бы вы посоветовали обращать внимание родителям, чтобы понять, что их ребенку не хватает йода?

- Как мы уже отмечали – последствия дефицита йода не так ярки, как насморк или простуда, их не видно. Поэтому люди его не замечают, или просто не связывают с ним те или иные видимые проявления. И в этом – проблема.

Но определить возможные последствия хронического дефицита йода можно. Прежде всего, проводить УЗИ щитовидной железы ежегодно, начиная с 5-летнего возраста. Ведь так можно не только выявить увеличение щитовидной железы, но и на ранних стадиях диагностировать узловые образования, в том числе, злокачественные.

Если железа увеличена – ее необходимо лечить. При нормальной функции, увеличенную щитовидную железу мы лечим препаратами йода и селена. Когда же железа уже не в состоянии вырабатывать гормоны, функция ее снижена - назначают препараты гормонов щитовидной железы. Но если на УЗИ обнаруживают узловые образования, обязательно следует тщательно обследоваться, чтобы определиться с дальнейшей тактикой – при доброкачественных узлах – наблюдение, или операция – при злокачественных.

И еще одна моя рекомендация как детского эндокринолога: обязательно отслеживайте динамику роста ребенка. Раньше детей мерили ежегодно, ставили отметки на дверных косяках. Сейчас никто этого не делает. Видимо, берегут стены. Но такой контроль роста очень важен, так как рост – основной показатель здоровья ребенка. В частности, и того, испытывает ли он дефицита йода. Когда ребенок длительно болеет – он замедляется в росте.

Ну и учите стихи со своими детьми, играйте в логические игры для их интеллектуального развития.

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- Какие еще микроэлементы необходимы ребенку для нормального роста и развития?

- Чтобы понять необходимость принятия тех или иных микроэлементов, следует сначала определить их показатели и понимать причины дефицита. Назначение любых минералов, микроэлементов или витаминов требует обоснования. Потому что мы должны восстанавливать их дефицит, если он есть, а не давать их в избытке.

С йодом все просто – доказано, что его дефицит разной степени есть на всей территории Украины, поэтому для предотвращения формирования йододефицитных состояний и заболеваний, необходимо проводить хотя бы индивидуальную профилактику, потребляя физиологическое количество йода и его синергистов, например, селена.

- А как тогда быть с витаминными комплексами, которые становятся все популярнее?

- Мысли по этому поводу есть разные. Но ни в каких мировых клинических рекомендациях и руководствах ни по одной патологии витаминные комплексы не указаны. Исключение составляют болезни, вызванные дефицитом тех или иных микроэлементов, минералов или витаминов.

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