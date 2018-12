Умер самый пожилой ветеран США: в чем секрет его долголетия

Самый пожилой ветеран США Ричард Овертон, который умер в возрасте 112 лет от пневмонии, благодарил за свое долголетие волю Божью, виски и сигары.

Овертон скончался в реабилитационном центре в четверг, 27 декабря. Его также считали старым человеком страны, сообщает ВВС.

"Я курю сигары, с тех пор как мне исполнилось 18 лет, и я до сих пор курю их. Двенадцать в день", — говорил ветеран.

Как признался Овертон изданию FoxNews, он также ел мороженое каждый вечер потому, что оно делало его счастливым. До 110 лет мужчина вел активный образ жизни, часто гулял по улицам и водил свой автомобиль.

Долгожитель добровольно ушел в армию, когда ему было 30 лет. Он три года служил в авиационном подразделении для темнокожих и участвовал в боевых действиях и морских десантах на острова Тихого океана во время Второй мировой войны, также был в Перл-Харборе вскоре после нападения японцев в 1941 году.

"Он был там в Перл-Харборе, когда линкоры все еще тлели. Он был на Окинаве. Он был Иводзиме, где он сказал: "Я выбрался оттуда только по воле Божьей", — отметил американский президент Барак Обама про Овертона в 2013 году.

Ветеран родился в 1906 году и большую часть своей жизни прожил в Остине (штат Техас) на улице, которая была названа в его честь.

We are saddened that Mr. Richard Overton, the nation's oldest man, 3rd oldest living man in the world, and our Nation's oldest living veteran born in 1906, has died at age 112. "You don't know when you get here, you don't know when you go, it's in God's hands" - #RichardOverton pic.twitter.com/bZE48egckZ