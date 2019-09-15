Улучшает работу мозга: выяснилась польза популярного напитка

Регулярное употребление чая положительно влияет на работу человеческого мозга.

К такому выводу пришли ученые из Национального университета Сингапура, пишет Naked Science.

Согласно данным их исследования, чаепитие хотя бы четыре раза в неделю способны улучшить эффективность мозговых связей.

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Отмечается, что в эксперименте приняли участие 36 людей в возрасте от 60 лет, которых разделили на две группы.

В первую попали любители чая, которые пьют напиток не менее четырех раз в неделю, а во вторую – те, кто не пьет его или употребляет реже.

Наблюдая за людьми, ученые пришли к выводу, что мозг эффективнее работал у тех, кто не упускал возможности пропустить чашечку чая. Кроме того, нашлось еще одно полезное свойство напитка – уменьшение межполушарной асимметрии.

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