Укрепляем иммунитет: почему витамин D защитит от болезней лучше, чем С

Традиционно считается, что главным витамином, ответственным за иммунитет и усиление способности организма сопротивляться вирусам и инфекциям, является витамин С. Именно поэтому, едва ощутив первые симптомы простуды, мы закупаем лимоны, открываем баночку малинового варенья и запасаемся препаратами, содержащими этот витамин. Однако последние исследования ученых свидетельствуют: несмотря на несомненную важность витамина С для организма человека, главную роль в усилении способности организма бороться с болезнями играет не он, а другой, незаслуженно подзабытый витамин. Знакомьтесь: витамин D.

Витамин D: лучший для иммунитета

Если вы зададитесь целью – непременно вспомните целый ряд стереотипов по поводу витаминов. К примеру, что витамин D важен для здоровья костной системы, ведь он необходим в качестве "помощника" для усваивания кальция. А витамин С – главный витамин, защищающий человека от простуд, гриппа и прочих заболеваний дыхательных путей.

Однако последние научные исследования вносят существенные коррективы в наши представления о витаминах и их свойствах. Ведь они доказывают: витамин D гораздо более эффективен в предотвращении ОРВИ и гриппа, чем его более распиаренный "собрат" - витамин С. Более того, ученые установили: витамин D недооценивали и в плане позитивного влияния на другие внескелетные функции.

Витамин С VS Витамин D

Получение достаточного количества витамина С, безусловно, важно для здоровья человека. Вот только ударные дозы этого витамина никак не защитят вас от простуды. История о влиянии витамина С на лечение простуд – миф, родившийся в 1970-х годах. Автором его стал двукратный нобелевский лауреат Лайнус Полинг, который и открыл витамин С. Он же всячески популяризировал свое открытие как главную панацею от простудных заболеваний.

Однако дальнейшие исследования доказали: витамин С не способен уменьшить частоту простуд у населения. То есть, не оказывает влияния на усиление иммунитета. Вместо этого он задействован в создании коллагена и восстановлении соединительных тканей, кожи и костей, а также улучшает усваивание железа из растительных продуктов.

Вот только дополнительное употребление витамина С оправдано разве что в случае серьезных физических нагрузок.

Ученые доказали: в сутки взрослому человеку достаточно употреблять 75-90 мг витамина С – и это количество мы спокойно покрываем если придерживаясь здорового сбалансированного питания: употребляя фрукты (клубнику, дыню, помидоры, смородину, киви, цитрусовые) и овощи (зеленые листовые овощи, цветную капуту, брокколи и брюссельскую капусту, зеленый лук, острый и сладкий перец).

При этом "передозировка" витамином С чревата неприятными последствиями. Передозировка у мужчин в два раза повышает риск появления камней в почках, а длительное употребление свыше 2 г витамина С в сутки может спровоцировать у человека тошноту, диарею, рвоту, головную боль и бессонницу.

Совершенно другая ситуация – с дефицитными витаминами и микроэлементами. В Украине серьезной проблемой является дефицит йода и витамина D. И восполнение их нехватки значительно улучшает состояние организма и самочувствие человека.

В частности, в США еще в 2009 году проводилось масштабное исследование, призванное изучить связь между уровнем витамина D в организме и подверженностью человека респираторным инфекциям. Анализ данных выборки из 18 883 респондентов показал, что у людей с низким уровнем витамина D в крови инфекции дыхательных путей отмечаются чаще по сравнению с теми, у кого содержание витамина D в организме выше. Особенно сильно эта связь прослеживалась у людей, страдающих хроническими обструктивными заболеваниями легких и астмой. Более того, эти заболевания напрямую зависят от недостатка витамина D в организме.

И исследования ученых заставляют задуматься: если мы часто простуживаемся – возможно, нам просто не хватает витамина D?

Так поможет ли дополнительный прием витамина D облегчить протекание и предупредить ОРВИ и грипп?

Исследования и метаанализы последних лет показывают, что да. И витамин D гораздо лучше, чем витамин С, справляется с укреплением иммунитета.

Так, метаанализ 2012 года, который включал в себя 5 рандомизированных клинических исследований, подтвердил целесообразность использования витамина D для профилактики инфекций дыхательных путей – как то грипп, пневмония, ОРЗ. Пациенты, принимавшие витамин D, болели на 42% реже, чем люди, входившие в контрольную группу.

И подобный позитивный эффект наблюдался как среди взрослых, так и среди детей.

Более новый и масштабный метаанализ был проведен в 2017 году. Он включал в себя анализ данных уже 25 рандомизированных исследований, в которых приняли участие 10 933 человек.

Результаты этого метаанализа показали снижение риска острой инфекции респираторного тракта в среднем на 12%. Анализ подгрупп показал, что эффект более выражен в группах с изначально более низким уровнем витамина D: у пациентов с дефицитом витамина после начала приема этого витамина риск заболевания снижался на 70%.

Как влияет витамин D на иммунную систему?

Иммунитет условно делится на врожденный и приобретенный. Врожденная иммунная система первой встречает патоген – и начинает с ним бороться. Или "знакомит" патоген с приобретенной иммунной системой – если сама не справляется с его нейтрализацией.

Приобретенная же иммунная система вырабатывает более специфические антитела к чужеродному веществу. И тем самым усиливает защиту.

Так вот витамин D в этой сложной и крайне важной для существования организма системе выступает в роли внутреннего иммуномодулятора. Он одновременно усиливает эффективность нашей врожденной иммунной системы – и корректирует ответ приобретенной. Это позволяет избежать излишнего воспаления, которое, как правило, ухудшает течение заболеваний.

Все дело в том, что производная витамина D является сигнальной молекулой в "общении" клеток иммунной системы. Частично инфекционные или аутоиммунные болезни зависят от особенностей генов фермента гидроксилазы, ответственного за преобразование витамина D, рецептора витамина D и самого его наличия.

Так, при сниженных уровнях витамина D ухудшается синтез двух противомикробных и противовирусных компонента врожденной иммунной системы: бета-дефинзина и каталецидина, снижается количество иммунных клеток, способных "пожирать" вредоносные бактерии и вирусы, нарушается их работа. Проявляются избыточные уровни противовоспалительных цитокинов – молекул, "координирующих" согласованные действия иммунной, эндокринной и нервной систем в ответ на патологические воздействия. Все это существенно снижает эффективность иммунного ответа организма на инфекцию и взаимодействие этих систем в нормальных условиях.

А вот восполнение недостатка витамина D способно существенно улучшить иммунный ответ организма и существенно повысить способность сопротивляться вирусным и микробным инфекциям.

Насколько важно обеспечивать организм необходимыми дозами витамина D в Украине?

Чрезвычайно важно. Ведь в нашей стране дефицит витамина D испытывают 95% населения! То есть, достаточные уровни этого витамина встречаются лишь у 5 человек из 100. Таковы данные масштабного популяционного исследования, результаты которого были опубликованы в 2012 году.

При этом, уровень дефицита витамина D в нашей стране таков, что, вопреки расхожему мнению, достаточное количество этого витамина мы не получаем даже летом, когда солнце наиболее активно. Средний уровень витамина D в крови человека в это время года в Украине составляет 40,11 ± 0,99 нмоль/л. При том, что организму необходимо практически вдвое больше: оптимальный уровень витамина D составляет 75-125 нмоль/л.

Почему украинцы получают мало витамина D?

Все дело в том, что 85-90% витамина D в организм поступают под воздействием солнечных лучей. А если точнее – благодаря прямому попаданию ультрафиолета типа В на кожу.

Эксперты уверяют: особенности географического расположения Украины таковы, что интенсивности ультрафиолета этого типа для синтеза витамина D достаточно лишь в период с конца мая по август. При этом, важно также время дня: витамин D под воздействием ультрафиолета синтезируется лишь в период между 10.00 и 15.00 часами дня.

Чтобы получить суточную дозу витамина D, человеку в этот период достаточно ежедневно проводить на солнце 15-20 минут, без солнцезащитного крема и в одежде, открывающей руки и ноги.

Казалось бы – что проще?

Но только не в условиях современной жизни.

Ведь в разгар дня большинство из нас находится либо в офисе, либо в транспорте. Деловой дресс-код предусматривает ношение закрытой одежды. Большинство людей регулярно используют солнцезащитный крем, который снижает синтез витамина D на 95%. А загазованность атмосферы больших городов выступает щитом на пути ультрафиолета, что сводит синтез витамина D в организме практически к нулю.

Реалии современной жизни спровоцировали возникновение дефицита витамина D даже в куда более солнечных странах, чем Украина. К примеру, в Австралии острый дефицит или сниженный уровень витамина D встречается у трети населения. В Украине же, как уже упоминалось, от нехватки этого жизненно важного витамина страдают 95 человек из 100.

И единственным способом для украинцев восполнить этот пробел является прием диетических добавок, содержащих витамин D от 2000 до 5000 международных едениц

Мы только начинаем осознавать важность витамина D для укрепления нашего иммунитета и борьбы с вирусными заболеваниями. Именно поэтому стоит помочь своему организму противостоять разного рода вирусам и инфекциям, обеспечивая его достаточным количеством этого важного витамина. Но полагаться только на диетические добавки, содержащие витамин D, не стоит. Их прием будет эффективен в комплексе со здоровым образом жизни, правильным питанием и регулярными занятиями спортом. В комплексе эти составляющие помогут действительно укрепить наш иммунитет – и стать практически неуязвимыми для разного рода патогенов.

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