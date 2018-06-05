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Украину ждет еще один метеоудар: названы даты

2.8тЧитать новость на украинском

В конце июня текущего года Украину ожидает еще одна магнитная буря и возмущения магнитного поля.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Так, метеозависимым людям следует быть готовыми к тому, что самочувствие может ухудшиться уже 27 июня.

В этот день магнитосфера будет возмущенной. Пик метеоудара придется на 28 июня. В этот день лаборатория обещает магнитную бурю слабой интенсивности. 29 июня она еще будет ощущаться, но уже не так сильно.

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По долгосрочным прогнозам ученых, после этого геомагнитная обстановка стабилизируется, и магнитосфера Земли будет спокойной.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 по 5 июня в Украине фиксировалось повышение магнитного поля. Пик пришелся на 2 июня.

Место
Украина
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