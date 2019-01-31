Украину вот-вот накроет мощный метеоудар: чего ждать

Уже в ночь с 31 января на 1 февраля на Земле начнется геомагнитная буря. При этом ее пик придется на 1 февраля.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, ожидается буря первого уровня. Сообщается, что ее влияние будет ощущаться всю пятницу.

Следующая магнитная буря первого уровня ожидается 20 февраля. Магнитные возмущения при этом будут 19 и 21 числа.

В эти дни может разболеться голова, нарушиться работа сердечно-сосудистых заболеваний, присутствовать упадок сил. Возможен сбой в работе мобильной связи и техники.

В данный период лучше всего уменьшить физическую нагрузку, и постараться избежать стрессов.

Также медики советуют пить чистую воду, мятный чай, натуральные компоты и морсы.

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