Украину накрыла мощная магнитная буря

Землю рано утром 6 августа накрыла мощная магнитная буря первого уровня , о приближении которой стало известно буквально за день.

Об этом свидетельствуют графики на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Пик бури пришелся на 6 утра, но ее последствия будут ощутимы до середины дня.

У метеочувствительных людей могут наблюдаться бессонница или сонливость, ухудшение самочувствия без видимых на то причин, раздражительность, рассеянность, головная боль, скачки давления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что магнитные бури в августе 2019 года будут слабыми и непродолжительными.

В целом месяц будет спокойным в плане активности Солнца. Только на протяжении 3 дней возбуждения магнитосферы Земли будут достаточно сильными, чтобы назвать их магнитной бурей. Тем не менее, она не будет мощной.

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