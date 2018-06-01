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Украину накрыла мощная магнитная буря: пик впереди

1.7тЧитать новость на украинском

В первый день лета на Украину обрушилась мощная магнитная буря.

Она продлится несколько дней, сообщает Национальная погодная служба Национального управления океанических и атмосферных исследований.

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Первые колебания начались после шести утра, а сила бури достигла 2 баллов. Уже к полудню колебания достигнут 3 баллов, а вечером и всех 5.

Пик бури придется на 2 июня. В течение 2-4 июня метеозависимые люди будут чувствовать недомогание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор наук рассказала, как уберечься от негативного влияния магнитных бурь.

Место
Украина
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