Украину накрыла мощная магнитная буря: пик впереди

В первый день лета на Украину обрушилась мощная магнитная буря.

Она продлится несколько дней, сообщает Национальная погодная служба Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Первые колебания начались после шести утра, а сила бури достигла 2 баллов. Уже к полудню колебания достигнут 3 баллов, а вечером и всех 5.

Пик бури придется на 2 июня. В течение 2-4 июня метеозависимые люди будут чувствовать недомогание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор наук рассказала, как уберечься от негативного влияния магнитных бурь.