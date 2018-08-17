Украину накрыла магнитная буря: как ее пережить

В пятницу, 17 августа, на Земле будет бушевать магнитная буря средней силы.

Такие же геомагнитные прогнозы и в конце месяца. Данные представлены на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

Как известно, магнитные бури могут негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей и тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Людям с повышенным давлением советуют пить больше воды и ограничить употребление соли и соленых продуктов. Гипотоникам - пить энергетические травяные настойки.

Общие советы содержат рекомендации избегать интенсивной физической нагрузки, гулять на свежем воздухе, избегать палящего солнца, отказаться от алкоголя и тяжелой жирной пищи.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий метеоудар ожидается 20 - 21 августа текущего года.