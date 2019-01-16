Украину накроет магнитная буря: как защититься

В среду, 16 января, Землю накроют сильные магнитные бури.

В сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ученые полагают, что магнитные возбуждения близки к первому уровню G1.

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"16 января будут фиксироваться магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1", – сказано в сообщении.

Отметим, что согласно стандартной шкалы Национальной атмосферной администрации США, бури класса G1 способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах.

Также бури такого класса оказывают небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами. На Земле такие бури проявляются в виде полярные сияния. К тому же бури могут влиять на миграцию диких животных.

Магнитные бури

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что магнитные бури могут повлиять на здоровье и самочувствие людей, поскольку в этот период повышается риск инфарктов. Также у зависимых людей могут наблюдаться головные боли, повышение или понижение давления, раздражительность и сонливость.

Медики особенно чувствительным людям в такие дни советуют больше отдыхать и гулять на открытом воздухе. Кроме того, людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, стоит заранее запастись нужными лекарствами.

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