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/Новости медицины

Шаурма со слизью, а рыба просрочена на год: украинцев массово травят едой

1.1тЧитать материал на украинском

Украинцев травят едой. На рынках, в супермаркетах продают давно просроченные продукты, мясо моют, а также хранят на полу без холодильника. В кафе и ресторанах подкладывают некачественную рыбу, санитарные книжки работники общепита покупают. А для приготовления шаурмы в уличных ларьках используют испорченную курицу. Подробнее о скрытой опасности – в материале OBOZREVATEL.

В шаурме курица покрыта слизью

Руководитель управления Госпотребслужбы Киева Олег Рубан говорит, что 60% нарушений, связанных с хранением продуктов, находят в точках уличной еды.

"В мафах, палатках зачастую нет проточной воды, холодильников для хранения продуктов, нет вентиляции. На втором месте по нарушениям супермаркеты, на третьем – школьные и дошкольные учреждения", рассказал OBOZREVATEL Рубан.

Шаурма

Шаурма

Скрин с видео

Один из бывших продавцов шаурмы рассказал нам, в какой антисанитарии ему приходилось работать.

"Я устроился на сезонную работу летом, торговал шаурмой, курицей-гриль. В первый же день мой напарник рассказал мне все тонкости этого производства. В шаурму пускают уже подгулявшую курятину. Она вся уже покрыта слизью, от нее идет неприятный запах. Чтобы все это как-то нейтрализовать, мне приходилось промывать мясо в слабом растворе марганцовки, в ведре под прилавком, чтоб никто из покупателей не видел. А затем все это нанизывалось на шампур вперемешку с салом", признается наш собеседник.

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По его словам, после жарки мясо нарезается кусочками, крошится и складывается в кулек.

"Туда обязательно нужно добавить растопленный жир неприятного цвета, оставшийся после жарки. Чтобы вес не уменьшился. Все упавшие на пол кусочки тщательно собираются и тоже отправляются в этот пакет. Потом из него берешь мясо, заворачиваешь в лаваш, добавляешь капусту и продаешь. После увиденного я в жизни ни шаурму, ни курицу на улице и даже в магазине не куплю", рассказал бывший продавец.

Шаурма

Шаурма

Также его сразу предупредили – никаких документов никому не показывать. Говорить, что все, включая санкнижку, находится у хозяина.

Санитарные книжки покупают

В Киеве дважды за последнее время возникал скандал с отравлением суши в одном из ресторанов "Евразии". По словам Олега Рубана, после проверки выяснилось, что в заведении элементарно не придерживались технологии хранения и приготовления этого блюда.

"Продукты не сортировались, хранились вместе. Не соблюдалась температура хранения. Например, продукт надо хранить при температуре 6 градусов, а у них было 15. Использовался один и тот же инвентарь для разных продуктов, который не обрабатывался специальным раствором после использования. И главное: среди сотрудников нашли носителя сальмонеллеза, который не соблюдал правила гигиены", пояснил Рубан.

Суши

Суши

Также у сотрудников отсутствовали санитарные книжки. Хотя в ресторане уверяли, что они есть, но только находятся в офисе, в другом месте.

Кстати, по словам руководителя общественной организации "Союз потребителей" Максима Несмиянова, одно из основных нарушений в точках, где торгуют едой, это отсутствие санкнижек.

"Точнее есть, но в 90% они липовые. Их легко отличить. Поскольку книжки покупают в интернете, то на фото не будет печати. Потому что вам присылают лишь заполненный бланк, а фото вы вклеиваете сами, поэтому печати, переходящей с фото на бланк – нет. Стоит такая книжка 150 грн. Так что их владельцы никакой проверки не проходят", сообщил он OBOZREVATEL.

Видели рыбу просроченную на год

Что касается рынков, то Максим Несмиянов перечисляет сразу с десяток нарушений: "Самое главное – это продажа просроченных продуктов. Все начинается с оптовых рынков, где в основном и закупают товар для более мелких базаров. Там торгуют яйцами, срок реализации которых закончился две недели назад, данные есть на большой коробке, куда сложены лотки с яйцами. И если вам говорят, что эта коробка не от них, не верьте".

Рынок

Рынок

То же самое происходит с конфетами, печеньем, которые потом продают на развес.

"Обращайте внимание на срок реализации, если его нет – не покупайте продукт. Мы находили кефир, который нужно было выбросить еще две недели назад. Тоже самое с колбасой, сыром, рыбой. Причем видели копченую рыбу, срок продажи которой закончился год назад! Она была с плесенью и лежала на прилавке. С заплесневевших лимонов, апельсинов срезают почерневшую корочку и продают с уценкой", рассказывает руководитель "Союза потребителей".

Мясо рубят на пеньках с плесенью

Также, по словам Несмиянова, на рынках мясо хранят в грязных пластиковых ящиках, которые ничем не моют и не обрабатывают. Или просто держат на полу в холодильных камерах, которые не работают. На одном из рынков в Киеве мясо раскладывают на столе с каменной поверхностью. Она вся в трещинах и щелях, которые как следует обработать невозможно.

Рынок

Рынок

"Свежее мясо рубят на пеньках, поверхность которых вся черная от плесени. На самом деле пенек нужно регулярно срезать и посыпать солью, чтобы не было микробов. В хлебном ларьке на рынке возле вокзала во Львове весь прилавок был покрыт плесенью", говорит он.

Мясо на рынке

Мясо на рынке

Что касается одноразовых перчаток, то продавцы их редко одевают. "В принципе, главное, чтобы руки были чистыми, с подстриженными ногтями. Но они на руках носят кольца, под которыми скапливается грязь. Ногти покрашены ярким лаком, который также соприкасается с продуктами. Он вреден для здоровья. Если вы готовите себе дома, то это ваше дело. Но почему вы травите покупателей?" возмущается эксперт.

Товары третьей свежести

От рынков не отстают и супермаркеты. "Были в Николаеве в одном из супермаркетов. Все было прекрасно, пока не дошли до кулинарного цеха. Там сковородки хранят на полу. А разделочный нож воткнут в щель между столом и стеной. Там явно никто дезинфекцию не проводит. Неужели трудно купить магнитную доску для ножей или ультрафиолетовый шкаф? Колхоз редкий", жалуется Несмиянов.

Шаурма со слизью, а рыба просрочена на год: украинцев массово травят едой

Также в супермаркетах нередко просроченные или подпорченные товары передают в кулинарию для термической обработки и приготовления блюд. По словам Максима Несмиянова, почему-то в маркетах считают, что если испорченный продукт подвергнуть термической обработке, то он никого не отравит: "Они забывают, что есть микотоксины остаточное вещество жизнедеятельности бактерий. Оно остается в продукте даже после термической обработки. А именно они ведут к отравлению".

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"Нередко нам на салаты везут уже просроченную колбасу, балыки, буженину, сыр с плесенью, которую мы вырезаем и используем для запекания, пиццы. Из подгулявшего творога делаем сырники. На салаты часто идет уже подвявшая капуста, зелень, свекла, морковь. Но опаснее всего курица-гриль. Туда точно поставляют не очень свежую курятину. Конечно, совсем испорченную мы не берем, чтобы не было скандала с отравлением. Перед тем, как пустить курицу в работу, мы ее тщательно моем в слабом растворе марганцовки", рассказала OBOZREVATEL одна из сотрудниц кулинарного отдела сетевого супермаркета в столице.

Но если куриц-гриль не раскупят, то утром мясо используют уже для приготовления пиццы. Так сказать третья свежесть.

Супермаркет

Супермаркет

Настоящий куриный фарш – только дома

Также часто не очень свежее мясо режут и маскируют под полуфабрикат для шашлыков, сдобрив перцем и луком. Или перерабатывают в фарш.

"Если куриный фарш, то в него идут все шкурки, мясо с ножек или крылышек. То есть чисто филейный куриный фарш можно приготовить только дома. То же самое с говяжьим, свиным фаршем – все, что негоже, идет туда. Если не продали, то в кулинарку на котлеты", рассказывает сотрудница супермаркета.

Фарш на прилавке выглядит красиво

Фарш на прилавке выглядит красиво

Просроченное печенье и конфеты, как правило, продают либо на развес, либо заворачивают в пластиковые коробочки с пленкой. На каждом печенье или конфете срок годности не проставишь, а на наклейке его можно перебить.

Шаурма со слизью, а рыба просрочена на год: украинцев массово травят едой

Нередко в магазинах перебивают сроки годности на продуктах. Для этого даже существуют специальные машинки. Либо продукты, у которых подходит к концу срок годности, продают по акции со скидкой. Поэтому нужно очень внимательно смотреть срок реализации, чтобы не купить испорченное. Молочные и кисломолочные продукты с просрочкой выставляют поближе на полках, чтобы покупатели могли легко взять их.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
супермаркетотравленная едарынокпросроченные продукты
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Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Максим
Исаев Максим
Украина - европейская держава, а в Европе везде так питаются!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Голова мёртвого украинца на 5-м фото - это шок-контент.
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