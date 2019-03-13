Шаурма со слизью, а рыба просрочена на год: украинцев массово травят едой

Украинцев травят едой. На рынках, в супермаркетах продают давно просроченные продукты, мясо моют, а также хранят на полу без холодильника. В кафе и ресторанах подкладывают некачественную рыбу, санитарные книжки работники общепита покупают. А для приготовления шаурмы в уличных ларьках используют испорченную курицу. Подробнее о скрытой опасности – в материале OBOZREVATEL.

В шаурме курица покрыта слизью

Руководитель управления Госпотребслужбы Киева Олег Рубан говорит, что 60% нарушений, связанных с хранением продуктов, находят в точках уличной еды.

"В мафах, палатках зачастую нет проточной воды, холодильников для хранения продуктов, нет вентиляции. На втором месте по нарушениям – супермаркеты, на третьем – школьные и дошкольные учреждения", – рассказал OBOZREVATEL Рубан.

Шаурма Скрин с видео

Один из бывших продавцов шаурмы рассказал нам, в какой антисанитарии ему приходилось работать.

"Я устроился на сезонную работу летом, торговал шаурмой, курицей-гриль. В первый же день мой напарник рассказал мне все тонкости этого производства. В шаурму пускают уже подгулявшую курятину. Она вся уже покрыта слизью, от нее идет неприятный запах. Чтобы все это как-то нейтрализовать, мне приходилось промывать мясо в слабом растворе марганцовки, в ведре под прилавком, чтоб никто из покупателей не видел. А затем все это нанизывалось на шампур вперемешку с салом", – признается наш собеседник.

По его словам, после жарки мясо нарезается кусочками, крошится и складывается в кулек.

"Туда обязательно нужно добавить растопленный жир неприятного цвета, оставшийся после жарки. Чтобы вес не уменьшился. Все упавшие на пол кусочки тщательно собираются и тоже отправляются в этот пакет. Потом из него берешь мясо, заворачиваешь в лаваш, добавляешь капусту и продаешь. После увиденного я в жизни ни шаурму, ни курицу на улице и даже в магазине не куплю", – рассказал бывший продавец.

Шаурма

Также его сразу предупредили – никаких документов никому не показывать. Говорить, что все, включая санкнижку, находится у хозяина.

Санитарные книжки покупают

В Киеве дважды за последнее время возникал скандал с отравлением суши в одном из ресторанов "Евразии". По словам Олега Рубана, после проверки выяснилось, что в заведении элементарно не придерживались технологии хранения и приготовления этого блюда.

"Продукты не сортировались, хранились вместе. Не соблюдалась температура хранения. Например, продукт надо хранить при температуре 6 градусов, а у них было 15. Использовался один и тот же инвентарь для разных продуктов, который не обрабатывался специальным раствором после использования. И главное: среди сотрудников нашли носителя сальмонеллеза, который не соблюдал правила гигиены", – пояснил Рубан.

Суши

Также у сотрудников отсутствовали санитарные книжки. Хотя в ресторане уверяли, что они есть, но только находятся в офисе, в другом месте.

Кстати, по словам руководителя общественной организации "Союз потребителей" Максима Несмиянова, одно из основных нарушений в точках, где торгуют едой, это отсутствие санкнижек.

"Точнее есть, но в 90% они липовые. Их легко отличить. Поскольку книжки покупают в интернете, то на фото не будет печати. Потому что вам присылают лишь заполненный бланк, а фото вы вклеиваете сами, поэтому печати, переходящей с фото на бланк – нет. Стоит такая книжка 150 грн. Так что их владельцы никакой проверки не проходят", – сообщил он OBOZREVATEL.

Видели рыбу просроченную на год

Что касается рынков, то Максим Несмиянов перечисляет сразу с десяток нарушений: "Самое главное – это продажа просроченных продуктов. Все начинается с оптовых рынков, где в основном и закупают товар для более мелких базаров. Там торгуют яйцами, срок реализации которых закончился две недели назад, данные есть на большой коробке, куда сложены лотки с яйцами. И если вам говорят, что эта коробка не от них, не верьте".

Рынок

То же самое происходит с конфетами, печеньем, которые потом продают на развес.

"Обращайте внимание на срок реализации, если его нет – не покупайте продукт. Мы находили кефир, который нужно было выбросить еще две недели назад. Тоже самое с колбасой, сыром, рыбой. Причем видели копченую рыбу, срок продажи которой закончился год назад! Она была с плесенью и лежала на прилавке. С заплесневевших лимонов, апельсинов срезают почерневшую корочку и продают с уценкой", – рассказывает руководитель "Союза потребителей".

Мясо рубят на пеньках с плесенью

Также, по словам Несмиянова, на рынках мясо хранят в грязных пластиковых ящиках, которые ничем не моют и не обрабатывают. Или просто держат на полу в холодильных камерах, которые не работают. На одном из рынков в Киеве мясо раскладывают на столе с каменной поверхностью. Она вся в трещинах и щелях, которые как следует обработать невозможно.

Рынок

"Свежее мясо рубят на пеньках, поверхность которых вся черная от плесени. На самом деле пенек нужно регулярно срезать и посыпать солью, чтобы не было микробов. В хлебном ларьке на рынке возле вокзала во Львове весь прилавок был покрыт плесенью", – говорит он.

Мясо на рынке

Что касается одноразовых перчаток, то продавцы их редко одевают. "В принципе, главное, чтобы руки были чистыми, с подстриженными ногтями. Но они на руках носят кольца, под которыми скапливается грязь. Ногти покрашены ярким лаком, который также соприкасается с продуктами. Он вреден для здоровья. Если вы готовите себе дома, то это ваше дело. Но почему вы травите покупателей?" – возмущается эксперт.

Товары третьей свежести

От рынков не отстают и супермаркеты. "Были в Николаеве в одном из супермаркетов. Все было прекрасно, пока не дошли до кулинарного цеха. Там сковородки хранят на полу. А разделочный нож воткнут в щель между столом и стеной. Там явно никто дезинфекцию не проводит. Неужели трудно купить магнитную доску для ножей или ультрафиолетовый шкаф? Колхоз редкий", – жалуется Несмиянов.

Также в супермаркетах нередко просроченные или подпорченные товары передают в кулинарию для термической обработки и приготовления блюд. По словам Максима Несмиянова, почему-то в маркетах считают, что если испорченный продукт подвергнуть термической обработке, то он никого не отравит: "Они забывают, что есть микотоксины – остаточное вещество жизнедеятельности бактерий. Оно остается в продукте даже после термической обработки. А именно они ведут к отравлению".

"Нередко нам на салаты везут уже просроченную колбасу, балыки, буженину, сыр с плесенью, которую мы вырезаем и используем для запекания, пиццы. Из подгулявшего творога делаем сырники. На салаты часто идет уже подвявшая капуста, зелень, свекла, морковь. Но опаснее всего курица-гриль. Туда точно поставляют не очень свежую курятину. Конечно, совсем испорченную мы не берем, чтобы не было скандала с отравлением. Перед тем, как пустить курицу в работу, мы ее тщательно моем в слабом растворе марганцовки", – рассказала OBOZREVATEL одна из сотрудниц кулинарного отдела сетевого супермаркета в столице.

Но если куриц-гриль не раскупят, то утром мясо используют уже для приготовления пиццы. Так сказать третья свежесть.

Супермаркет

Настоящий куриный фарш – только дома

Также часто не очень свежее мясо режут и маскируют под полуфабрикат для шашлыков, сдобрив перцем и луком. Или перерабатывают в фарш.

"Если куриный фарш, то в него идут все шкурки, мясо с ножек или крылышек. То есть чисто филейный куриный фарш можно приготовить только дома. То же самое с говяжьим, свиным фаршем – все, что негоже, идет туда. Если не продали, то в кулинарку на котлеты", – рассказывает сотрудница супермаркета.

Фарш на прилавке выглядит красиво

Просроченное печенье и конфеты, как правило, продают либо на развес, либо заворачивают в пластиковые коробочки с пленкой. На каждом печенье или конфете срок годности не проставишь, а на наклейке его можно перебить.

Нередко в магазинах перебивают сроки годности на продуктах. Для этого даже существуют специальные машинки. Либо продукты, у которых подходит к концу срок годности, продают по акции со скидкой. Поэтому нужно очень внимательно смотреть срок реализации, чтобы не купить испорченное. Молочные и кисломолочные продукты с просрочкой выставляют поближе на полках, чтобы покупатели могли легко взять их.

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