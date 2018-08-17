Украинцев "косит" опасная инфекция: озвучены неутешительные данные

С начала 2018 года в Украине ботулизмом заболели уже 80 человек, из них семеро умерли.
Такие данные озвучили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Специалисты призвали украинцев не потреблять вяленую, соленую и консервированную рыбу, консервы или изделия из мяса, если продукты перед употреблением не обрабатывались термически.
Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины.
Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) за неправильных условий хранения или транспортировки продуктов питания.
По словам медиков, основными клиническими признаками ботулизма являются различные неврологические расстройства - нарушения зрения (двоение или туман в глазах), невнятность речи, затрудненное глотание, ощущение сухости во рту, мышечная слабость.
У детей симптомы ботулизма могут проявляться в виде апатии, отказа от еды, длительного плача, а также мышечной слабости.
Инкубационный период может длиться от 2-3 часов до 10 дней.
Специалисты призывают при любых из этих симптомов не затягивать, не заниматься самолечением и срочно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле была зафиксирована новая смерть от ботулизма.
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