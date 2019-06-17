Украинцев атакуют клещи: как не заразиться опасной инфекцией

Украинцы в летний сезон все чаще страдают от укусов клещей, переносящих опасную инфекцию – боррелиоз (болезнь Лайма).

Главный иммунолог Киева Олег Назар в эфире ObozTV рассказал, как защититься от укусов паразитов, и что делать тем, кого уже укусил клещ.

"Клещи любят кустарники и лиственные деревья. В хвойном парке с клещами поспокойнее. Клещ находится в траве и кустарниках. Кусают детей или взрослых как правило в нижнюю часть туловища. Нужна одежда с длинным рукавом, длинные штаны, еще и заправленные в носки. Желателен светлый цвет – на нем видно клеща", – рассказал врач.

Назар рекомендовал использовать репелленты от насекомых: "Они довольно безопасные, мы можем их нанести перед выходом на прогулку в парк". После прогулки надо осмотреть на наличие клещей волосистую часть головы, подмышки, одежду, конечности.

При этом врач не советует использовать репелленты, если на коже есть царапины или ожоги – это может вызвать раздражение и покраснение.

Эксперт также отверг популярный народный метод вытаскивания клещей: "Маслом смазывают, чтоб он задохнулся – это ничего не дает. Лучше обратиться в травмпункт к врачу. Их учат доставать пинцетом".

По его словам, если человек решил достать клеща самостоятельно, его необходимо вытаскивать вращательными движениями, а место укуса нужно обработать спиртосодержащим раствором, чтобы не дать инфекции распространиться.

"Если клеща вытянули, его надо сложить в баночку и отнести в санстанцию. Они должны проверить его на наличие боррелиоза. Если нет такой возможности – смотрим, будет ли кольцевидная эритема. Типичный признак боррелиоза – на вторые-третьи сутки на месте укуса появляется кольцо, сначала красное, потом синеет. Если есть – значит это действительно боррелиоз, болезнь Лайма", – рассказал Назар.

"Если формируется эритема, надо пройти курс антибиотикотерапии. Надо идти к инфекционисту, они прописывают курс препаратов", – пояснил он.

narodna-pravda.ua

Как писал OBOZREVATEL, болезнь Лайма является самой распространенной инфекцией, которую переносят клещи (примерно 20% клещей в Украине), реже встречается энцефалит. Если вовремя обратиться к врачу, то после курса антибиотиков человеку ничего не угрожает.

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