Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новости здоровья

Украинцев атакуют клещи: как не заразиться опасной инфекцией

3.1тЧитать материал на украинском

Украинцы в летний сезон все чаще страдают от укусов клещей, переносящих опасную инфекцию – боррелиоз (болезнь Лайма).

Главный иммунолог Киева Олег Назар в эфире ObozTV рассказал, как защититься от укусов паразитов, и что делать тем, кого уже укусил клещ.

"Клещи любят кустарники и лиственные деревья. В хвойном парке с клещами поспокойнее. Клещ находится в траве и кустарниках. Кусают детей или взрослых как правило в нижнюю часть туловища. Нужна одежда с длинным рукавом, длинные штаны, еще и заправленные в носки. Желателен светлый цвет – на нем видно клеща", – рассказал врач.

Новости
В Минздраве объяснили, почему украинцы живут меньше европейцев

Назар рекомендовал использовать репелленты от насекомых: "Они довольно безопасные, мы можем их нанести перед выходом на прогулку в парк". После прогулки надо осмотреть на наличие клещей волосистую часть головы, подмышки, одежду, конечности.

При этом врач не советует использовать репелленты, если на коже есть царапины или ожоги – это может вызвать раздражение и покраснение.

Эксперт также отверг популярный народный метод вытаскивания клещей: "Маслом смазывают, чтоб он задохнулся – это ничего не дает. Лучше обратиться в травмпункт к врачу. Их учат доставать пинцетом".

По его словам, если человек решил достать клеща самостоятельно, его необходимо вытаскивать вращательными движениями, а место укуса нужно обработать спиртосодержащим раствором, чтобы не дать инфекции распространиться.

Новости
Убивает больше, чем война: украинцев призвали отказаться от популярного продукта

"Если клеща вытянули, его надо сложить в баночку и отнести в санстанцию. Они должны проверить его на наличие боррелиоза. Если нет такой возможности – смотрим, будет ли кольцевидная эритема. Типичный признак боррелиоза – на вторые-третьи сутки на месте укуса появляется кольцо, сначала красное, потом синеет. Если есть – значит это действительно боррелиоз, болезнь Лайма", – рассказал Назар.

"Если формируется эритема, надо пройти курс антибиотикотерапии. Надо идти к инфекционисту, они прописывают курс препаратов", – пояснил он.

Украинцев атакуют клещи: как не заразиться опасной инфекцией

narodna-pravda.ua

Как писал OBOZREVATEL, болезнь Лайма является самой распространенной инфекцией, которую переносят клещи (примерно 20% клещей в Украине), реже встречается энцефалит. Если вовремя обратиться к врачу, то после курса антибиотиков человеку ничего не угрожает.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVСоветы врачей
Персона
Олег Назар
Место
Украина
Теги
укус клещаздоровье
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какие клещи?????вы чё курите???на дворе конец июня))))))клещи только весной )))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сладкая Алиса
Сладкая Алиса
Оцените мою упругую попку ->> https://fuck.it/id01286571
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Почему в последние годы клещи сильно расплодились?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины