В Украине нашли альтернативу аппаратам ИВЛ для больных с тяжелой формой коронавируса. Речь идет о технологии Bubble-CPAP (пациент дышит в пакете, а выдох идет через шланг в отдельную емкость).

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Об этом на своей странице в Facebook написала врач Елизавета Шилова, отметив, что этот метод широко использовался еще 20 лет назад, поскольку тогда в стране был еще более острый дефицит приборов ИВЛ, чем сейчас (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Методика Bubble-CРAP Скриншот видео

"Ппакеты спасли тогда не одну жизнь. А почему бы нет?! И понеслось. Самым геморройным моментом тогда был сам пакет. Они часто рвались. Сложно было найти прозрачные и, пардон, не вонючие. Некоторые одеваешь на голову и от запаха полиэтилена дурно становилось даже здоровым. Соединение пакета с кислородными трубками с помощью лейкопластыря часто давали утечку и так далее. На молодости и энтузиазме мы тогда все эти трудности преодолевали", – вспоминает медик.

Сейчас же, по словам Шиловой, ситуация совершенно другая. Ведь врачи должны иметь проводить манипуляции с пакетами максимально быстро и эффективно для как можно большего количества пациентов.

Методика Bubble-CРAP Facebook Елизаветы Шиловой

Врач подчеркнула, что ей удалось найти в Днепре производителя, который со второй попытки выпустил качественные пакеты. Их теперь можно использовать в тех больницах, где не хватает ИВЛ.

"Вся эта история напоминает мне где-то фильмы про апокалиптическое будущее, когда люди объединяются перед общей внешней угрозой и у них каким-то чудом получается выжить. Да, это не полная победа над COVID-19. Но это наш маленький шаг в ее сторону", – подытожила она.

Методика Bubble-CРAP Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем ученые в США начали испытания по лечению тяжелых последствий коронавируса оксидом азота. А их коллеги в Китае пришли к выводу, что поднять его уровень в организме можно с помощью "Виагры".

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