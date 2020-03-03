В Украине зафиксирован первый случай коронавируса

Во вторник, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на машине из Румынии. Туда он прилетел из Италии, где сейчас бушует эпидемия Covid-19. Сейчас мужчина госпитализирован. Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции", – заявил Ляшко.

Он уточнил, что мужчина, который заразился, путешествовал вместе с женой. При первом появлении симптомов заразившийся обратился к семейному врачу, а вскоре вызвал "скорую помощь". "Вчера у нас было 4 подозрения на коронавирус. Сегодня одно подтвердилось", – отметил главный санитарный врач.

Что рекомендует Минздрав

Ляшко подчеркнул, что украинцам не следует массово скупать защитные медицинские маски. Также он предостерег от неоправданного их использования.

По словам главного санитарного врача, такие меры предусмотрены исключительно для людей с симптомами респираторных заболеваний.

Какие симптомы коронавируса

Жар и кашель, типичные для пневмонии, являются не единственными симптомами нового коронавируса (nCoV) из Китая.

У многих пациентов наблюдались диарея, тошнота, головная боль, усталость, а также проблемы с пищеварительной и нервной системами.

Кроме того, в более редких случаях возможно сердцебиение и стеснение в груди. В некоторых инфицированных наблюдались только нетипичные признаки заболевания, при этом повышение температуры отсутствовало.

Что известно о лекарствах и вакцинах от коронавируса

Сразу несколько крупных исследовательских центров в США и Израиле уже заявили о создании и испытаниях вакцин против коронавируса COVID-19. Спасут ли они человечество, читайте в нашем эксклюзиве.

В ВОЗ заявили, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

В Тяньцзиньском университете (Китай) заявили о создании потенциальной пероральной вакцины от коронавируса.

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что вакциной может стать лекарство хлорохин фосфат, которое применяется против малярии.

В Японии пошли по другому пути, решив протестировать против коронавируса препараты, которыми лечат ВИЧ. Сроки испытаний и получения первых результатов пока не озвучили.

Тем временем врачи в Таиланде заявили, что им удалось побороть тяжелые случаи заболевания коронавирусом, объединив препараты против гриппа и ВИЧ. Несколько пациентов начали идти на поправку.

Гонконгские врачи модифицировали вакцину против гриппа частью поверхностного антигена коронавируса. Прежде чем она будет пригодна для использования, потребуются месяцы тестирования на животных и около года клинических испытаний на людях.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что Всемирная организация здравоохранения предоставила стране 30 наборов реагентов. Они содержат около 3000 реакций, чего хватит, чтобы проверить более 900 человек.

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