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Украина готовится встречать коронавирус из Китая: в Минздраве раскрыли детали

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В регионах Украины проходят учения по противодействию коронавирусу из китайской провинции Хубэй.

Как страна готовится к угрозе, рассказал в эфире ObozTV исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин.

"У нас на уровне 10 регионов страны были проведены симуляционные учения – упражнения, которые симулируют такой случай", – рассказал Кузин.

"У нас также были пополнены запасы, которые понадобятся для инфекционных больниц. Сейчас все опорные больницы, которые будут работать с такими больными, уже имеют средства индивидуальной защиты", – добавил он.

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Представитель Минздрава также сообщил, что ведомство отслеживало ситуацию с прибытием в порт Одессы корабля из Китая. Он отметил, что подозрение на коронавирус у членов экипажа не подтвердилось.

"За каждым таким судном ведется наблюдение с того момента, как оно выходит из первого порта. Этот корабль выходил из порта КНР 16 января, потом заходил в Египет 1 февраля, также в Ливан 3 февраля, Турция была 8 февраля. Последний порт перед Украиной была Румыния 10 февраля. Информация по каждому пункту захода судна передавалась в украинский санитарно-карантинный отдел и в санитарно-карантинные пункты Одесского областного лабораторного центра", – рассказал Кузин.

"Мы получили информацию, что 24 января, через некоторое время после выхода судна с территории Китая, были зафиксированы симптомы острой респираторной инфекции у двух членов экипажа. Они были по рекомендации наземной службы изолированы от других лиц и также за ними было установлено медицинское наблюдение. Ежедневно два раза в день утром и вечером у них были замеры температуры и опросы, чтобы убедиться, что их симптомы не нарастают", – отметил представитель Минздрава.

24tv.ua

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Темы
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Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения болезнь
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