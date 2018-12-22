Уколы в опухоль: ученые нашли радикально новый метод лечения рака

Ученые разработали радикально новый метод лечения рака предстательной железы.

Так, исследователи из Королевского колледжа Лондона начали делать инъекции в опухоль для укрепления иммунной системы, помогая ей уничтожать злокачественные клетки, сообщает "Вестник здоровья".

В ближайшее время специалисты планируют начать исследование с участием 20 мужчин с запущенным раком простаты при поддержке Исследовательского центра рака простаты (PCRC).

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Эксперты надеются, что новый метод лечения поможет уменьшить опухоли предстательной железы, а также обеспечить длительную защиту от этой болезни.

Клетки организма естественным образом содержат незначительное количество белка IL-15, но его инъекция непосредственно в опухоль повышает уровень белка, помогая иммунной системе атаковать рак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что активный компонент глазных капель, созданных для лечения заболеваний сетчатки, способен побороть один из самых агрессивных видов рака.