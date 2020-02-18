Эпидемия коронавируса: в Минздраве прояснили судьбу украинцев в Китае

Украинцев, которых эвакуируют из Китая из-за коронавируса COVID-19, изолируют от общества. Если у людей обнаружат симптомы в китайском аэропорту, их не выпустят из зоны карантина.

Об этом рассказал в эфире ObozTV замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, комментируя подготовку Украины к эвакуации граждан.

Замминистра сообщил, что на сегодняшний день ни один украинец, пребывающий в КНР, не имеет заболевания, сповоцированного коронавирусом.

По его словам, здоровых людей, которые приезжают из зоны карантина, установленной в КНР, будут помещать в так называемые обсерваторы.

"Согласно законодательству нашего государства, обсерваторы могут создаваться в санаториях, профилакториях, учебных заведениях, в том числе детских. Это не лечебное заведение. В обсерваторе не предоставляется медицинская помощь. Это здоровые люди, которые будут проживать 14 дней в изоляции исключительно из-за того, что на этот период могут возникнуть симптомы, поскольку есть инкубационный период", – рассказал Ляшко.

"Как только будут возникать симптомы, больной будет госпитализирован в инфекционный стационар, который будет готов принять больного в инфекционный бокс, где будет предоставляться необходимая медицинская помощь, как этого требует состояние его здоровья", – объяснил чиновник.

Представитель Минздрава также сообщил, что медики, которые работают в аэропортах КНР, не позволят покинуть пределы карантина человеку с симптомами коронавируса. Таких людей госпитализируют и оказывают им медицинскую помощь.

"Все украицы, которые находятся в Китайской народной республике, могут обратиться в посольство Украины в КНР и сообщить, что им предоставляется помощь. В случаях, если понадобится привлечение украинских медиков, это будет решаться в оперативном порядке", – добавил он.

delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в регионах Украины проходят учения по противодействию коронавирусу из китайской провинции Хубэй.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Украина 20 февраля планирует самолетом эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй.

На протяжении 17 февраля количество заразившихся коронавирусом COVID-2019 в Китае (включая Гонконг, Макао, Тайвань) выросло до 72 528.

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