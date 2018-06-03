"Удар по голове": пережившая рак журналистка ответила Линчевскому

Украинская тележурналистка Ирина Заславец, пережившая семь лет назад рак, написала ответ замминистру здравоохранения Алаксандру Линчевскому, который считает, что на лечение онкобольных бесполезно выделять средства.

По ее словам, после трансплантации костного мозга она прожила уже 2 562 дня.

"Это семь лет, которых могло не быть", - объяснила она пользователям.

При этом журналистку очень задели слова чиновника, который назвал больных раком безнадежными.

"Знаете, этот кусок из стенограммы выступления Александра Линчевского - это как удар по голове чем-то очень тяжелым, до головокружения и потери сознания. Как-будто кто-то тебе говорит, что не такая ты и ценность для государства, что рак - это приговор, бороться бесполезно. И читать это так невероятно больно - мне, человеку, который уже настроился жить долгую жизнь, проживать ее каждый день на полную! А что же тогда говорить тем, кто лежит под капельницами Института рака...", - возмутилась журналистка, которая активно поддерживает онкобольных детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, этим заявлением Линчевский разозлил пользователей сети. Они напомнили чиновнику, что буквально каждый находится в зоне риска. "Бумеранг запущен", - пишут они.