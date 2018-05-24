Ученые заявили о смертельной опасности популярного блюда

Употребления в пищу приготовленного на углях мяса является опасным для человеческого здоровья.

Как передает Environmental Science & Technology, ученые из Китая выяснили, что при горении угля образуются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).

Эти соединения очень опасны для здоровья, поскольку могут спровоцировать генетические мутации, которые способствуют развитию рака легких, мочевого пузыря и кожи.

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При этом опасно не только употреблять приготовленное на углях мясо, но и находится близко от мангала в процессе жарки шашлыка.

Сообщается, что даже кратковременное нахождение рядом с мангалом может способствовать развитию онкологических заболеваний.

Как сообщал MEDOBOZ, ранее Ульяна Супрун рассказала, почему мясо опасно для здоровья.