Ученые узнали об опасности отсутствия секса

Группа ученых из разных стран выяснила, что длительное отсутствие интимной близости приводит к изменениям в иммунитете и является частой причиной ожирения.

Согласно полученным данным, секс — это положительный процесс не только для эмоционального состояния человека, но и для физического здоровья, передает "Лайф".

Так, регулярный секс снижает уровень кортизола, или гормона стресса, а также нормализует артериальное давление. Кроме того, у человека увеличивается работоспособность и жизненная активность.

При отсутствии интимной близости, напротив, происходят обратные изменения. Человек теряет работоспособность, у него ухудшается эмоциональное состояние, а также запускаются процессы, которые ослабляют иммунную систему организма. Более того, люди, у которых длительное время отсутствовал секс, набирают вес, поскольку появляется склонность к полноте.

Как сообщал OBOZREVATEL, нидерландские ученые доказали, что девушки, которые не снимают носки во время секса, быстрее достигают оргазма.