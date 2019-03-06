Ученые узнали о смертельной опасности болезни зубов

Бактерии, которые участвуют в процессах разрушения зубов, а также пародонтита, провоцируют рост рака толстой кишки.

К такому выводу пришли ученые Колумбийского университета из США. Об этом сообщает MedicalXpress. Так исследователи обнаружили, что в культуре здоровых клеток толстой кишки отсутствует белок аннексин A1, который стимулирует рост злокачественной опухоли.

Ингибирование активности аннексина не давало бактерии Fusobacterium провоцировать рост рака и замедляло разрастание злокачественных новообразований. По словам ученых, которые проанализировали РНК 466 пациентов с первичным раком кишечника, завышенная активность аннексина А1 была связана с наихудшим прогнозом вне зависимости от пола, возраста и стадии развития опухоли.

Теперь ученые работают над созданием методов выявления агрессивных видов рака с помощью аннексина А1. Его используют как биомаркер. Также данный белок рассматривают как потенциальную мишень для новых препаратов.

Лечение рака

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