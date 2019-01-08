Ученые ''убили'' рак: опубликовано прорывное исследование

Генетики и биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего смогли "убить" рак крови стволовыми клетками.

Они выяснили, что несколько типов тяжелых онкологических заболеваний сопровождает один и тот же симптом — нарушение нормального синтеза фермента, частично отвечающего за противовирусную и противопатогенную активность клеток организма в целом (РНК-зависимой аденозиндезаминазы - Ред.), сообщает EurekAlert.

С помощью терапии организма стволовыми клетками ученым удалось "перезагрузить" процесс ферментации аденозиндезаминазы, что привело к заморозке и ремиссии даже сложных форм онкологии, таких как лейкемия.

Исследователи отмечают, что стволовые клетки могут помочь пациентам даже в терминальных стадиях, а в список "готовых к уничтожению" форм онкологии попали рак молочной железы и рак печени.

Появился шанс побороть рак National Institutes of Health

При этом генетики отмечают, что "редактирование" генома позволит "обучить" стволовые клетки бороться с заболеваниями еще быстрее, что в теории позволит сократить курс лечения тяжёлых болезней до нескольких недель.

Как писал OBOZREVATEL, ранее исследователи пришли к выводу, что активный компонент глазных капель, созданных для лечения заболеваний сетчатки, способен побороть один из самых агрессивных видов рака.