Ученые сделали прорыв в лечении рака крови

Исследователи из Бостонского университета обнаружили белок, который провоцирует лейкемию - рак крови.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на EurekAlert, речь идет о UFD1 (Ubiquitin-fusion degradation). Американские ученые изучили образцы тканей онкобольных пациентов и выяснили, что у них уровень такого белка увеличен.

Искусственное снижение активности генов, отвечающих за синтез UFD1, не только уменьшило уровень белка, но и остановило рост опухоли. При этом на состоянии здоровых тканей вмешательство никак не отразилось.

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По словам одного из исследователей, кандидата медицинских наук Хуэя Фэна, на сегодняшний день все известные методы лечения лейкемии очень токсичные и тяжело переносятся пациентами. Обнаружение связи уровня UFD1 и роста опухоли дает надежду на разработку лекарства, которое не будет вредить здоровым тканям.

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