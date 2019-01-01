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/Новости здоровья

Ученые развеяли популярный миф об алкоголе

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Крепкий алкоголь не помогает переваривать жирную пищу, а наоборот тормозит пищеварение. Он блокирует нервы, которые побуждают желудок к работе.

По словам издания Der Spiegel, предполагаемое положительное воздействие может быть лишь эффектом плацебо.

Для того, чтобы это выяснить, швейцарские ученые еще в 2010 году провели эксперимент: они взяли 20 взрослых участников и плотно накормили сырным фондю 32% жирности. Далее людей разделили на группы. Первой части дали запить трапезу черным чаем, вторым дали полбутылки вина (300 мл), третьих угостили крепким алкоголем, а четвертых — водой.

Крепкий алкоголь

Крепкий алкоголь

В результате, чем больше алкоголя было выпито участниками эксперимента, тем труднее было работать желудку, чтобы переварить пищу. Вино способствовало тому, что желудок освобождался медленнее, а крепкий алкоголь вообще затормозил пищеварение.

"Желудок является одной большой мышцей, которая, работая как насос, продвигает еду в направлении кишечника. Алкоголь, вероятно, блокирует нервы, которые побуждают желудок к работе", — говорит директор гастроэнтерологической клиники Кристиан Принц.

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Как утверждает медик, есть такие виды напитков с градусом, которые способствуют пищеварению, но это не связано с алкоголем. Сюда относятся шерри, портвейн, пильзенское пиво и некоторые сорты просекко. В них содержатся горькие вещества, которые побуждают желудок выделять кислоту для улучшения переваривания.

Также стоит отметить, по мнению эксперта, аперитив лучше всего принимать за полчаса до еды.

Кроме того медик советует знать норму своего организма. По словам Принца, здоровая печень женщин переносит до 30 гр алкоголя, печень мужчин — максимум 50 гр. При этом 330 мл пива содержат 13 гр алкоголя, 200 мл вина — 16 гр, 100 мл шерри — также 16 гр и 20 мл виски — 7 гр алкоголя".

В издании добавляют, что лучшее средство для быстрого пищеварения — неспешная прогулка после приема пищи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые пришли к выводу, что люди, употребляющие небольшие порции спиртного, гораздо реже попадают в больницы, чем полные трезвенники или алкоголики.

Также напомним, что и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала очередной медицинский миф о возможности лечения алкогольными напитками. По ее словам, не стоит пить или в любом другом виде употреблять алкоголь для профилактики или лечения болезней.

Читайте все новости по теме "Исследование ученых" на OBOZREVATEL.

Темы
Исследование ученыхЗдоровье
Место
Швейцария
Теги
здоровьеалкоголь
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