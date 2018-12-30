МоваЯзык
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новости здоровья

Ученые раскрыли тайну ДНК, которая поможет лечить рак

693Читать материал на украинском

Группа молекулярных биологов из университета штата Флорида раскрыла химическую структуру, которая отвечает за процесс регуляции репликации (удвоения) ДНК. Для этого генетики 70 лет разбирали полное строение молекулы.

По словам руководителя исследования профессора Дэвида Гилберта, открытие поможет бороться с некоторыми врожденными болезнями и, возможно, неизлечимыми видами рака. Также он добавил, что оно поспособствует новым экспериментам. Подробности исследования ученых описаны в работе, опубликованной в журнале Cell.

Специалисты не могли найти механизм, управляющий последовательностью ДНК. Вопрос был в том, каким образом происходят химические процессы, которые создают абсолютно идентичные нити молекулы.

Исследователь

Исследователь

По словам Гилберта, загадка управления репликацией долго путала ученых.

"Для нас это оставалось тайной. Репликация казалась устойчивой ко всему, что мы пытались сделать, чтобы нарушить ее. Мы подробно описали, как она меняется в разных типах клеток и останавливается при заболевании. Главное же оставалось скрытым — та последовательность ДНК, которая ее контролирует", — отметил Гилберт.

Новости
В NASA объявили о выявлении "космического гена" в ДНК человека

Генетики изучали сегменты дезоксирибонуклеиновой кислоты мыши, когда нашли необычную структуру. В порядке ДНК были три участка, которые часто соприкасались друг с другом. Тогда авторы вырезали три этих области одновременно. В итоге ученые определили, что удаление этих структур повлияло на контроль репликации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые в своих исследованиях установили, что материнская забота может изменить структуру ДНК ребенка.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Место
США
Теги
ракздоровьеисследование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины