Ученые раскрыли тайну ДНК, которая поможет лечить рак

Группа молекулярных биологов из университета штата Флорида раскрыла химическую структуру, которая отвечает за процесс регуляции репликации (удвоения) ДНК. Для этого генетики 70 лет разбирали полное строение молекулы.

По словам руководителя исследования профессора Дэвида Гилберта, открытие поможет бороться с некоторыми врожденными болезнями и, возможно, неизлечимыми видами рака. Также он добавил, что оно поспособствует новым экспериментам. Подробности исследования ученых описаны в работе, опубликованной в журнале Cell.

Специалисты не могли найти механизм, управляющий последовательностью ДНК. Вопрос был в том, каким образом происходят химические процессы, которые создают абсолютно идентичные нити молекулы.

Исследователь

По словам Гилберта, загадка управления репликацией долго путала ученых.

"Для нас это оставалось тайной. Репликация казалась устойчивой ко всему, что мы пытались сделать, чтобы нарушить ее. Мы подробно описали, как она меняется в разных типах клеток и останавливается при заболевании. Главное же оставалось скрытым — та последовательность ДНК, которая ее контролирует", — отметил Гилберт.

Генетики изучали сегменты дезоксирибонуклеиновой кислоты мыши, когда нашли необычную структуру. В порядке ДНК были три участка, которые часто соприкасались друг с другом. Тогда авторы вырезали три этих области одновременно. В итоге ученые определили, что удаление этих структур повлияло на контроль репликации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые в своих исследованиях установили, что материнская забота может изменить структуру ДНК ребенка.